С начала 2025 года в Рязани к административной ответственности привлекли 1 922 человека за торговлю и оказание услуг вне специально установленных мест. Общая сумма назначенных штрафов составила 5 млн 549 тыс 300 рублей. Такие данные приводит пресс-служба городской администрации.
Речь идёт о продавцах и предпринимателях, которые работают не на санкционированных рынках, ярмарках или в стационарных объектах, а «с земли», у обочин, во дворах и других местах, не утверждённых органами власти и местного самоуправления.
Какие штрафы предусмотрены законом
Региональный закон «Об административных правонарушениях» выделяет две ключевые ситуации – организация торговли и сам факт торговли (оказания услуг) вне установленных мест.
- Организация торговли и оказания услуг вне установленных мест:
- для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей;
- для должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей;
- для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
- Торговля и оказание услуг вне установленных мест (когда человек сам непосредственно продаёт или оказывает услугу):
- для граждан — предупреждение или штраф от 1 000 до 3 000 рублей;
- для должностных лиц — от 5 000 до 15 000 рублей;
- для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
То есть штрафы для компаний и ответственных лиц могут достигать десятков тысяч рублей за каждое нарушение, а организаторам «точек» на стихийных рынках грозит более серьёзная санкция, чем рядовому продавцу.
Почему стихийная торговля опасна для покупателей
Администрация города Рязани отдельно подчёркивает: покупать продукты питания в местах несанкционированной торговли рискованно для здоровья.
Часто у таких продавцов нет санитарных книжек, значит, никто не проверял, могут ли они работать с пищевой продукцией.
Кроме того, сама продукция не проходит обязательный контроль качества.
Покупатель, по сути, не знает, где и как хранились товары, как их перевозили, соблюдался ли холодовой режим, обрабатывалась ли тара.
Как обезопасить себя при покупке продуктов
Власти советуют помнить о простых правилах, которые помогут снизить риск:
- внимательно смотреть на внешний вид продукта — свежесть, отсутствие постороннего запаха, целостность упаковки;
- оценивать условия хранения: наличие холодильников, защиту от солнца, пыли и грязи;
- при любых сомнениях требовать у продавца сопроводительные документы — накладные, сертификаты, ветеринарные справки и другие бумаги, подтверждающие происхождение и качество товара.
Если у продавца нет ни санитарной книжки, ни документов, а товар лежит «на коленке» или в багажнике машины, это серьёзный повод отказаться от покупки, даже если цена кажется привлекательной.