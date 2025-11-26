Новогодняя столица-2026
В Рязани продолжается акция «Коробка храбрости» для маленьких пациентов

Олеся Чугунова

В регионе полным ходом идет всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости». Ее цель поддержать детей, которые проходят длительное лечение в Рязанской областной детской больнице. Собранные подарки помогают малышам справиться со страхом перед медицинскими процедурами и сложными операциями.

К инициативе присоединились участники кадровой программы «ГЕРОИ62» Егор Пахомов и Артур Абелян. Передать подарки детям они приехали вместе со своим наставником депутатом Госдумы, Героем России Андреем Красовым, который также является членом общественного совета программы.

Акция продлится до 2 декабря. Принести свой подарок для маленьких храбрецов можно в Штаб общественной поддержки, расположенный в Рязани по адресу: ул. Горького, 49А.

