В Рязани обсудили вопросы взаимодействия бизнеса и ТОС

Анастасия Мериакри

В Рязанском областном дворце культуры и искусства состоялся межмуниципальный форум «ТОС – Территория. Общество. Сотрудничество». В мероприятии приняли участие главы органов территориального общественного самоуправления из Рязани, Рязанской области и соседних регионов.

Участники обсуждали актуальные вопросы, связанные с деятельностью ТОС, обменивались опытом, достижениями и успешными практиками. Форум предоставил возможность руководителям ТОС выявить новые направления развития и определить пути повышения эффективности взаимодействия между властью и обществом.

Евгения Власова, заместитель главы администрации Рязани, выступая с приветственным словом, подчеркнула важность совместных усилий и отметила, что форум объединяет людей, способных вдохновлять и вести за собой.

«Здесь собрались люди, которые заряжают других своей энергией и ведут вперед, собирают всех вместе. Это важно, когда мы слышим людей, когда возникающие проблемы решаются вместе, когда мы вместе помогаем ребятам, которые на фронте, помогаем людям, которые попали в беду. И никто не остается в стороне. Потому что есть вы», – сказала она.

На пленарном заседании участников форума приветствовали Елена Матюхина, заместитель министра территориальной политики Рязанской области, Захарий Юдин, директор Общероссийской Ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления, Татьяна Панфилова, глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы, Евгения Власова, заместитель главы администрации Рязани, Юрий Плугин, Герой Советского Союза, а также гости из других городов.

Работа форума проходила в рамках четырех тематических секций: «Практики успешного социального партнерства: ТОС, бизнес, меценатство», «ТОС и гуманитарная поддержка СВО», «Развитие территорий через сотрудничество ТОС и НКО. Роль ресурсных центров» и «Медийное освещение ТОС. Информационное поле общественных инициатив». На этих секциях обсуждались вопросы взаимодействия бизнеса и ТОС, меценатской поддержки инфраструктуры, установки мемориальных знаков и арт-объектов, а также обустройства памятных мест.

В секции, посвященной поддержке специальной военной операции, участники делились опытом волонтерской деятельности и рассказывали о реализации своих проектов. Это включало сбор и доставку гуманитарной помощи, пошив специальной одежды и снаряжения, приготовление сухих продуктовых наборов, а также моральную поддержку бойцов письмами и мягкими игрушками от детей.

Председатели ТОС также поделились информацией о работе своих ресурсных центров и практиках взаимодействия с медиапространством. Обсуждались вопросы вандализма и роль информационного освещения в борьбе с ним, в частности, на примере практики ТОС «Самовский».

В завершение форума были подведены итоги работы секций и проведена церемония награждения победителей конкурса Ассоциации органов ТОС Рязанской области «Цветущий ТОС – лето 2025».

