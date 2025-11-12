В Рязани начал работу новый пункт приёма платежей за ЖКУ

Новый пункт приёма платежей за жилищно-коммунальные услуги компании «Р-Энергия» открылся в Рязани на улице Грибоедова, 58. Об этом сообщил телеграм-канал организации.

Представители компании отмечают удобное расположение пункта и обещают клиентам быстрое обслуживание.

Пункт приёма платежей работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:40.

Актуальную информацию о работе компании «Р-Энергия» можно получить на официальном сайте. Также пользователям доступна группа ВКонтакте и телеграм-канал «Р-Энергии».