В Рязани ищут регионального менеджера с зарплатой до 180 тыс. ₽ и бонусами

Сервис SuperJob изучил вакансиb в городах с населением от 500 тысяч до 1 млн человек и выделил лучшие предложения ноября по уровню выплат для Рязани. В выборку попали позиции с прозрачными условиями и указанными вилками зарплат, дополнительными бонусами и требованиями к опыту.
Топ‑3 вакансии ноября в Рязани
Региональный менеджер — до 180 000 ₽, обучение, компенсация топливной карты, премии; позиция заняла первое место по уровню дохода в городе.
Водитель манипулятора — до 160 000 ₽; от кандидата требуется релевантный опыт работы, без него на позицию не берут.
Управляющий магазином — от 76 000 ₽; работодатель обещает обучение, корпоративные скидки и ДМС.
Вакансии Рязани с высокой зарплатой в ноябре 2025
|Должность
|Зарплата
|Региональный менеджер
|150 000 — 180 000 рублей
|Водитель манипулятора (категория С)
|80 000 — 160 000 рублей
|Управляющий магазином
|от 76 000 рублей