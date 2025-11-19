Среда, 19 ноября, 2025
В Рязани ищут регионального менеджера с зарплатой до 180 тыс. ₽ и бонусами

Алексей Самохин
Изображение от ededchechine на Freepik

Сервис SuperJob изучил вакансиb в городах с населением от 500 тысяч до 1 млн человек и выделил лучшие предложения ноября по уровню выплат для Рязани. В выборку попали позиции с прозрачными условиями и указанными вилками зарплат, дополнительными бонусами и требованиями к опыту.​

Топ‑3 вакансии ноября в Рязани

Региональный менеджер — до 180 000 ₽, обучение, компенсация топливной карты, премии; позиция заняла первое место по уровню дохода в городе.​

Водитель манипулятора — до 160 000 ₽; от кандидата требуется релевантный опыт работы, без него на позицию не берут.​

Управляющий магазином — от 76 000 ₽; работодатель обещает обучение, корпоративные скидки и ДМС.​

Вакансии Рязани с высокой зарплатой в ноябре 2025

ДолжностьЗарплата
Региональный менеджер150 000 — 180 000 рублей
Водитель манипулятора (категория С)80 000 — 160 000 рублей
Управляющий магазиномот 76 000 рублей
