Суббота, 22 ноября, 2025
4.6 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

В Рязани до 10 декабря установят 39 ёлок

Анастасия Мериакри
Фото: администрация Рязани

В Рязани продолжается подготовка к новогодним торжествам и серии мероприятий в рамках проекта «Новогодняя столица 2026».

Специалисты Управления по делам территории завершают монтаж новогодних елей. Всего в городе будет установлено 39 искусственных деревьев в каждом районе. Их начали украшать игрушками и гирляндами. Все работы планируется завершить к 10 декабря.

Параллельно продолжается установка и подключение новогодней иллюминации на улицах и в парках.

Рязанцев просят бережно относиться к новогодним декорациям и украшениям на городских улицах.

В Рязани до 10 декабря установят 39 ёлок
В Рязани до 10 декабря установят 39 ёлок
В Рязани до 10 декабря установят 39 ёлок
В Рязани до 10 декабря установят 39 ёлок
В Рязани до 10 декабря установят 39 ёлок
В Рязани до 10 декабря установят 39 ёлок
Читайте также  Девять осужденных иностранцев депортировали из Рязани после отбытия наказания

Другие материалы рубрики

Названы редкие и популярные имена, которые выбирали для новорожденных в октябре 2025 года

Как Max обеспечивает конфиденциальность переписки

Рязанцам представили программу «Новогодней столицы» с 13 декабря по 10 января

Рязанский Мампус признан лучшим амбассадором России

Каждый двадцатый клиент банка рискует столкнуться с ошибочной блокировкой операций в 2026 году

Благоустройство дворовых территорий завершилось на улице Керамзавода

Самые читаемые материалы

Новости России

Игры закончились: Россия готовит для Украины «Зимний шторм»

«Такие вещи просто так не показывают. Это не случайно. Это наша земля, и мы её освободим»
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Общество

В центре Рязани начали строить новый жилой комплекс 

Проект предусматривает котельную на крыше дома, двухуровневый подземный паркинг с выходом к квартирам, закрытую территорию. Также построят 25-метровый бассейн и фитнес-центр. 
Новости России

SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

Местные жители сообщили, что слышали около 16 хлопков, также люди видели вспышки.
Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 