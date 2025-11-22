В Рязани до 10 декабря установят 39 ёлок

В Рязани продолжается подготовка к новогодним торжествам и серии мероприятий в рамках проекта «Новогодняя столица 2026».

Специалисты Управления по делам территории завершают монтаж новогодних елей. Всего в городе будет установлено 39 искусственных деревьев в каждом районе. Их начали украшать игрушками и гирляндами. Все работы планируется завершить к 10 декабря.

Параллельно продолжается установка и подключение новогодней иллюминации на улицах и в парках.

Рязанцев просят бережно относиться к новогодним декорациям и украшениям на городских улицах.