В Рязани будет проводиться уничтожение обломков БПЛА. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

15 ноября в светлое время суток на территории региона будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. Жителей просят сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.

Если вы увидели обломок — приближаться к нему нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.

Напомним, в ночь на 15 ноября на Рязанскую область была совершена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. На территории региона сбили 25 вражеских БПЛА.

Как сообщил губернатор Павел Малков, вследствие падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории местного предприятия.