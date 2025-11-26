Новогодняя столица-2026
В музее на станции Ряжск-1 открылась этнографическая экспозиция 

Анастасия Мериакри

В музее на станции Ряжск-1 открылась этнографическая экспозиция «Рассказы о прошлом». Она знакомит с традициями и бытом жителей Ряжского уезда конца ХIХ — начала ХХ века и связана с историей Ряжского железнодорожного узла. 

В числе новых экспонатов – предметы старинного фаянсового столового сервиза «Ирисы» знаменитой фабрики«Товарищество М.С.Кузнецова». Подобная посуда использовалась как в домашнем обиходе, так и в заведениях общественного питания. 

В здании вокзаластанции Ряжск, открытом в 1876 году, размещался большой ресторан для пассажиров 1 класса. На стендах размещены архивные фотографии его внутреннего убранства, из интерьера того времени сохранился шкаф-буфет с резным декором. Кстати, сам музей находится в помещении бывшего ресторана.  

Посетители смогут увидеть и другие предметы быта, например, домотканый коврик или рушник,украшенный вышивкой в красно-черных тонах. Такие полотенца готовились в качестве приданого для невесты.

В новой экспозиции представлен также праздничный народный костюм жительницы Ряжского уезда 1900-1920 –х гг.

Музей на станции Ряжск-1 открылся в 2006 году. В нем собрано более тысячи экспонатов, документов и фотографий, рассказывающих о разных событиях, знаменитых людях и династиях Рязанской земли. В настоящее время в музее проводятся не только экскурсии, но и встречи школьников и молодежи с ветеранами войны и труда, отмечаются юбилейные даты, проводится чествование представителей железнодорожных династий.

Возрастное ограничение 6+.

