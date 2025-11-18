Вторник, 18 ноября, 2025
В лицее № 4 прошла дегустация блюд школьного питания

Продолжается дегустация блюд школьного меню, которые организовывает АО «Детское питание» во всех образовательных учреждениях города. Во вторник, 18 ноября, очередное тестирование прошло в лицее № 4. На нем традиционно присутствовали учащиеся, родители, преподаватели, а также представители городской администрации.

Перед началом дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров поблагодарил гостей за участие в мероприятии и рассказал о работе предприятия, нормах и требованиях, в соответствии с которыми организовано приготовление пищи. Отдельное внимание было уделено меню, которые созданы специально для детей с непереносимостью некоторых продуктов питания и пищевыми аллергиями. Напомним, блюда на основе этих рекомендаций входят в питание рязанских школьников, и подаются детям на основании предоставленных родителями справок.

На сегодняшнем мероприятии гостям были предложены: макароны с котлетой из говяжьей печени и свинины «Медвежья лапа», суп картофельный с чечевицей на курином бульоне, бутерброд с шоколадным маслом, запеканка из творога и какао со сгущенным молоком, салат из белокочанной капусты с морковью, жаркое по-домашнему, компот из свежих яблок с вишней, омлет классический, чай с лимоном и бутерброд с сыром. После дегустации участники прошли анкетирование, отдав свое предпочтение тем блюдам, которые наиболее пришлись по вкусу и качеству. Также в анкетах можно было оставить свои пожелания.

Все отзывы будут изучены технологами АО «Детское питание» для применения в дальнейшей работе. Проведение дегустаций будет продолжено.

