В курский военный госпиталь отправилась 61 группа волонтеров

В курский военный госпиталь прибыла 61 группа добровольцев, состоящая из волонтеров из Рязанской и Тульской областей.

Межрегиональная команда была организована по инициативе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Рязанской области. Церемония отправки волонтеров от Рязанской области прошла с участием руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлии Феоктистовой и руководителя Штаба общественной поддержки партии Анны Ивановой.

В течение следующих двух недель волонтеры будут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за участниками спецоперации, находящимися на лечении в курском военном госпитале. Они также привезут гуманитарную помощь, включая продукты питания, предметы личной гигиены и одежду, собранные по запросу персонала госпиталя и раненых бойцов.

Перед отправкой добровольцы прошли необходимый инструктаж и обсудили направления работы с участниками СВО и их семьями, возможности привлечения новых добровольцев и меры поддержки граждан, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России. В ходе круглого стола также обсуждались вопросы взаимодействия в сборе гуманитарной помощи.

Рязанская область занимает лидирующие позиции по размеру выплаты контрактникам. По инициативе губернатора Павла Малкова региональная выплата для военнослужащих, подписавших контракт, увеличена до 2 млн рублей. С учетом федеральных средств общая сумма составляет 2,4 млн рублей. Данная мера будет действовать до конца текущего года. Контрактники также получают ежемесячное вознаграждение свыше 200 тысяч рублей, что позволяет им зарабатывать более 5 миллионов рублей в год.