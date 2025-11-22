Суббота, 22 ноября, 2025
3.7 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

В курский военный госпиталь отправилась 61 группа волонтеров

Анастасия Мериакри

В курский военный госпиталь прибыла 61 группа добровольцев, состоящая из волонтеров из Рязанской и Тульской областей.

Межрегиональная команда была организована по инициативе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Рязанской области. Церемония отправки волонтеров от Рязанской области прошла с участием руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлии Феоктистовой и руководителя Штаба общественной поддержки партии Анны Ивановой.

В течение следующих двух недель волонтеры будут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за участниками спецоперации, находящимися на лечении в курском военном госпитале. Они также привезут гуманитарную помощь, включая продукты питания, предметы личной гигиены и одежду, собранные по запросу персонала госпиталя и раненых бойцов.

Перед отправкой добровольцы прошли необходимый инструктаж и обсудили направления работы с участниками СВО и их семьями, возможности привлечения новых добровольцев и меры поддержки граждан, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России. В ходе круглого стола также обсуждались вопросы взаимодействия в сборе гуманитарной помощи.

Рязанская область занимает лидирующие позиции по размеру выплаты контрактникам. По инициативе губернатора Павла Малкова региональная выплата для военнослужащих, подписавших контракт, увеличена до 2 млн рублей. С учетом федеральных средств общая сумма составляет 2,4 млн рублей. Данная мера будет действовать до конца текущего года. Контрактники также получают ежемесячное вознаграждение свыше 200 тысяч рублей, что позволяет им зарабатывать более 5 миллионов рублей в год.

В курский военный госпиталь отправилась 61 группа волонтеров
В курский военный госпиталь отправилась 61 группа волонтеров
В курский военный госпиталь отправилась 61 группа волонтеров
В курский военный госпиталь отправилась 61 группа волонтеров
В курский военный госпиталь отправилась 61 группа волонтеров
Читайте также  В Рязани с начала года оштрафовали 11 350 водителей за парковку на газонах и детских площадках

Другие материалы рубрики

Рязанцам представили новогодний стикерпак со Снежанушкой

Рязанцы рассказали, как часто посещают библиотеки

В Рязани открыли уникальный библиотечный центр для слабовидящих

Рязанка Олеся Мамонова признана самой красивой леди на международном конкурсе в Китае

Дед Мороз пообещал рязанцам снежную зиму

Рязанцев попросили не пугаться громких звуков при ликвидации обломков БПЛА

Самые читаемые материалы

Новости России

Игры закончились: Россия готовит для Украины «Зимний шторм»

«Такие вещи просто так не показывают. Это не случайно. Это наша земля, и мы её освободим»
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Общество

В центре Рязани начали строить новый жилой комплекс 

Проект предусматривает котельную на крыше дома, двухуровневый подземный паркинг с выходом к квартирам, закрытую территорию. Также построят 25-метровый бассейн и фитнес-центр. 
Новости России

SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

Местные жители сообщили, что слышали около 16 хлопков, также люди видели вспышки.
Кино и ТВ

Шоу «Звёзды» возвращается, батлы второго сезона стартуют 21 ноября на НТВ

На сцену снова выйдут популярные артисты, музыканты, телеведущие и шоумены, чтобы в командном юмористическом соревновании побороться за титул самой смешной звезды России.