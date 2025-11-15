Суббота, 15 ноября, 2025
1.5 C
Рязань
Органы властиГордума

В ЦДТ «Приокский» завершился капитальный ремонт крыши

Анастасия Мериакри

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела депутатский контроль и посетила Центр детского творчества «Приокский», где завершился капитальный ремонт крыши. В совещании также участвовали депутаты Рязанской областной Думы Михаил Агапкин и Даниил Напалков, председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию РГД Илья Шишкин, представители городской администрации и подрядной организации, а также руководство учреждения.

Здание ЦДТ, построенное в 1950-е годы, впервые подверглось капитальному ремонту кровли. На данный момент все работы завершены: выполнена гидроизоляция и утепление, установлены нижний и верхний слои покрытия, системы водоотведения и снегозадержания.

Ремонт был выполнен с опережением графика, до начала сезона дождей. Стоимость контракта составила 5,4 млн рублей, гарантийный срок — 3 года.

«Создание комфортных условий для детей — одна из приоритетных задач депутатского корпуса. Около трех тысяч юных рязанцев являются воспитанниками ЦДТ «Приокский». И их число ежегодно растет. Безусловно, нам небезразлично то, в каких условиях занимаются ребята, работают преподаватели. Важно, что ремонт крыши проведен в кратчайшие сроки. Это позволило избежать возможных проблем, связанных с погодными условиями, и обеспечить для ребят и педагогов безопасную образовательную среду», — отметила Татьяна Панфилова.

В планах на ближайшее время — ремонт фасада здания центра и благоустройство прилегающей территории.

В ЦДТ «Приокский» завершился капитальный ремонт крыши
В ЦДТ «Приокский» завершился капитальный ремонт крыши
В ЦДТ «Приокский» завершился капитальный ремонт крыши
В ЦДТ «Приокский» завершился капитальный ремонт крыши
В ЦДТ «Приокский» завершился капитальный ремонт крыши

Самые читаемые материалы

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости мира

Американский офицер Крапивник назвал событие, после которого покончат с Зеленским

Владимир Зеленский потеряет власть после взятия российской армией Харькова...
Новости России

Экс-командир «Вагнера» объяснил, зачем распространяют слухи о Пригожине

Он провёл параллель с историей, когда Колин Пауэлл размахивал пробиркой с сибирской язвой, призывая войти в Ирак.
Культура и события

Анонсировано одно из первых мероприятий проекта «Рязань – Новогодняя столица»

18 ноября в Рязани открывается выставка «Волшебство зимних праздников».

Последние новости

В отделении реанимации и интенсивной терапии ОКБ проводится ремонт

В рамках ремонта будет произведена замена светильников, ламп и мебели.

В рамках месячник по озеленению в Рязани высадили 668 растений

В общей сложности сотрудники МБУ «УДТ» высадили 668 растений, в том числе 350 деревьев и 318 кустарников.

В Рязани будет проводиться уничтожение обломков БПЛА

Жителей просят сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.

Ветеран ВОВ и Почётный гражданин Рязани Мария Гаврилова отметила 102-й день рождения

В начале войны она работала грузчиком, загружая продовольствие в эшелоны, отправлявшиеся на фронт.

В Рязани выбрали эскиз мемориала участникам СВО

Доработку эскиза будет проводить рабочая группа с участием творческих союзов города.

В Рязани объявили о повышенных выплатах контрактникам

В Рязанской области существенно повышена единовременная выплата для военнослужащих по контракту.

В Рязани завершили ремонт улицы Тепличной

Работы охватили участок протяжённостью 660 метров — от Восточной окружной дороги до улицы Ушинского.

У школы №22 в Рязани завершается благоустройство спортплощадки

Площадка оборудована травмобезопасным резиновым покрытием, что позволяет безопасно проводить занятия физкультурой и игры на свежем воздухе.

Рязанским школьникам рассказали о безопасности на железной дороге

В мероприятии приняли участие 120 учащихся школы №76.

Чиновники высказались об отключении мобильного интернета в Рязани

В последнее время в России действует новый механизм безопасности, который временно блокирует мобильный интернет при возникновении угрозы атаки беспилотников.

Госавтоинспекция проведёт масштабные рейды в Рязанской области

Полицейские будут выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД.

МТС расширила гигабитную сеть в Рязани и Дядьково

Возможность подключения к высокоскоростному интернету получили жители целого ряда адресов.

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 

Рязанцам рассказали, как избежать переплат за ЖКУ 

Если платить вовремя, пени начисляться не будут. Платёж необходимо сделать до 10-го числа месяца, идущего за расчётным периодом.

Рязанцам рассказали, кто будет учиться в новой школе для одарённых детей 

В новой школе для одарённых детей, которая строится в...