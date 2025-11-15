В ЦДТ «Приокский» завершился капитальный ремонт крыши

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела депутатский контроль и посетила Центр детского творчества «Приокский», где завершился капитальный ремонт крыши. В совещании также участвовали депутаты Рязанской областной Думы Михаил Агапкин и Даниил Напалков, председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию РГД Илья Шишкин, представители городской администрации и подрядной организации, а также руководство учреждения.

Здание ЦДТ, построенное в 1950-е годы, впервые подверглось капитальному ремонту кровли. На данный момент все работы завершены: выполнена гидроизоляция и утепление, установлены нижний и верхний слои покрытия, системы водоотведения и снегозадержания.

Ремонт был выполнен с опережением графика, до начала сезона дождей. Стоимость контракта составила 5,4 млн рублей, гарантийный срок — 3 года.

«Создание комфортных условий для детей — одна из приоритетных задач депутатского корпуса. Около трех тысяч юных рязанцев являются воспитанниками ЦДТ «Приокский». И их число ежегодно растет. Безусловно, нам небезразлично то, в каких условиях занимаются ребята, работают преподаватели. Важно, что ремонт крыши проведен в кратчайшие сроки. Это позволило избежать возможных проблем, связанных с погодными условиями, и обеспечить для ребят и педагогов безопасную образовательную среду», — отметила Татьяна Панфилова.

В планах на ближайшее время — ремонт фасада здания центра и благоустройство прилегающей территории.