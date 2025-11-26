Учитель школы №35 Рязани Оксана Конюхова стала победителем Всероссийского конкурса

Учитель математики школы №35 Рязани Оксана Конюхова стала победителем Всероссийского конкурса «Родители и дети: смело говорим о финансах» в номинации «Методическая разработка сценария просветительского мероприятия для детской – родительской аудитории». Методическая разработка Оксаны Геннадьевны получила высочайшую оценку жюри и заняла первое место, сообщает пресс-служба городской администрации.

Разработка педагога успешно соединяет подготовку к ЕГЭ с практическим решением жизненных финансовых задач. Материал выстроен от базовых понятий для учащихся 5–6 классов до сложных заданий формата ЕГЭ, что обеспечивает непрерывное формирование финансовой грамотности.

Помимо подготовки к экзамену, разработка дает ученикам и их родителям практические инструменты для принятия грамотных финансовых решений.

Работа Оксаны Геннадьевны соответствует лучшим практикам финансового просвещения и обладает высоким потенциалом для распространения среди педагогов‑предметников.