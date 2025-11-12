Пятница, 14 ноября, 2025
3.8 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

С 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговом органе заменит выписка

Алексей Самохин
Изображение от freepik

С 1 января 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица упраздняется, его заменит выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). Об этом сообщили в УФНС России по Рязанской области. 

Электронная выписка из ЕГРН содержит данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения идентифицируемого лица и ИНН. Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной должностным лицом и заверенной печатью налогового органа.

Получить выписку, а также узнать свой ИНН, можно на сайте ФНС России, воспользовавшись сервисом «Сведения об ИНН физического лица».

Получить выписку из реестра налогоплательщиков можно лично, обратившись в налоговый орган или МФЦ, или направив заявление по почте заказным письмом.

Портал госуслуг также предоставляет своим пользователям возможность получения выписки в электронной форме. При этом заявление физлица о постановке на учет в налоговом органе, направляемое через ЕПГУ, подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно создать в мобильном приложении «Госключ». Выписка из ЕГРН будет подписана электронной подписью налогового органа и размещена в виде PDF-документа в личном кабинете пользователя госуслуг.

Выписка готовится в течение пяти дней.

Выданные ранее свидетельства о постановке на учет сохраняют свою силу, менять их нет необходимости.

Самые читаемые материалы

Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Общество

Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
Новости России

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.
Общество

Редкие и популярные имена новорожденных октября назвали в перинатальном центре

Чемпионство у мальчиков уже не меняется несколько месяцев. Лидер снова Михаил.
Новости России

Мать школьника, пострадавшего от взрыва бомбы в купюре, обратилась к россиянам

Жительница Красногорска, чей 10-летний сын получил тяжелые травмы при...

Последние новости

Рязанцам рассказали, как избежать переплат за ЖКУ 

Если платить вовремя, пени начисляться не будут. Платёж необходимо сделать до 10-го числа месяца, идущего за расчётным периодом.

Рязанцам рассказали, кто будет учиться в новой школе для одарённых детей 

В новой школе для одарённых детей, которая строится в...

Андрей Кашаев возглавил «Клуб директоров» 

Клуб, объединяющий директоров образовательных организаций, создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента России.

Рязанские школьники прошли «Лестницу к успеху» с сотрудниками РНПК

В Рязани прошел двухдневный профориентационный семинар «Лестница к успеху» для учеников 9–11 «Роснефть-классов» школы №43. Организаторами выступили сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входящей в структуру НК «Роснефть».

Центробанк включит в список мошеннических схем переводы самому себе через СБП

Регулятор планирует отслеживать ситуации, когда человек переводит значительную сумму со счета в одном банке на свой же счет в другом — именно через СБП.

Педагоги Рязанской области приняли участие в интенсиве для наставников Научных клубов Первых

Участие приняли 200 победителей конкурса наставников Научных Клубов Первых из 30 регионов Российской Федерации.

Рязанских управленцев приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России. Команда»

Стартовал приём заявок на новый сезон конкурса «Лидеры России».

В T2 запустили сразу пять полезных сервисов, чтобы рязанцы оставались на связи в любых условиях

Этой осенью оператор T2 открыл для жителей Рязанской области новые возможности и предложил скидку до 100% на действующие тарифы. Все это поможет клиентам оставаться на связи даже в зонах ограничения мобильного интернета.

Белый список для Рязани: какие сайты остаются доступны при отключении мобильного интернета

В последнее время в России действует новый механизм безопасности, который временно блокирует мобильный интернет при возникновении угрозы атаки беспилотников.

Рязанца-зоофила депортируют из Черногории после жалоб зоозащитников

По словам зоофила, его первое сексуальное влечение к животным возникло в 12 лет.

Ёлку на Лыбедском бульваре демонтировали

Железную ёлку разобрали в среду, 12 ноября.

Рязань получит 928 млн рублей на модернизацию коммунальных сетей

До конца 2027 года за счёт этих средств планируется заменить участок тепломагистрали длиной 11 км

Масштабное обновление системы водоснабжения стартовало в Рязанском районе

В нескольких населённых пунктах, включая Заборье и Поляны, началось строительство новых водозаборных узлов.

Редкие и популярные имена новорожденных октября назвали в перинатальном центре

Чемпионство у мальчиков уже не меняется несколько месяцев. Лидер снова Михаил.

Работнику рязанского предприятия выплатили компенсацию за задержку выплат при увольнении

После жалобы в Гострудинспекцию работнику рязанского предприятия вернули более 100 тысяч рублей.