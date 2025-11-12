С 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговом органе заменит выписка

С 1 января 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица упраздняется, его заменит выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). Об этом сообщили в УФНС России по Рязанской области.

Электронная выписка из ЕГРН содержит данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения идентифицируемого лица и ИНН. Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной должностным лицом и заверенной печатью налогового органа.

Получить выписку, а также узнать свой ИНН, можно на сайте ФНС России, воспользовавшись сервисом «Сведения об ИНН физического лица».

Получить выписку из реестра налогоплательщиков можно лично, обратившись в налоговый орган или МФЦ, или направив заявление по почте заказным письмом.

Портал госуслуг также предоставляет своим пользователям возможность получения выписки в электронной форме. При этом заявление физлица о постановке на учет в налоговом органе, направляемое через ЕПГУ, подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно создать в мобильном приложении «Госключ». Выписка из ЕГРН будет подписана электронной подписью налогового органа и размещена в виде PDF-документа в личном кабинете пользователя госуслуг.

Выписка готовится в течение пяти дней.

Выданные ранее свидетельства о постановке на учет сохраняют свою силу, менять их нет необходимости.