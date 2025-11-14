Рязанским школьникам рассказали о безопасности на железной дороге

Железнодорожники совместно с представителями транспортной прокуратуры и полиции провели занятие по безопасности для учащихся восьмых классов средней школы №76 города Рязани.

Школьникам рассказали, что железная дорога является зоной повышенной опасности и какие правила необходимо строго соблюдать, находясь на объектах транспорта. Особое внимание уделили опасности «зацепинга» и последствиям, которые могут наступить в результате поездок на внешних элементах электричек. Для закрепления полученных знаний ребятам раздали тематические памятки.

Всего в мероприятии приняли участие 120 учащихся.

Московская железная дорога обращает внимание родителей и педагогов на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге.