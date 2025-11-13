Вторник, 18 ноября, 2025
7.9 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Рязанских управленцев приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России. Команда»

7info7
Фото: оргкомитет конкурса

Стартовал приём заявок на новый сезон конкурса «Лидеры России». Регистрация продлится до 29 декабря на сайте лидерыроссии.рф. В этом году состязание проходит в новом формате — его участниками станут профессиональные управленческие команды.

«В предыдущих сезонах конкурс был индивидуальным, лидеры показывали высокую личную эффективность, интеллект, управленческие навыки, аналитические данные. Но сегодняшний мир настолько сложен, что почти нет серьезных задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой. В этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами из пяти человек, которые связаны друг с другом совместной деятельностью», — отметил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

Участниками конкурса станут профессиональные команды руководителей в составе пяти человек от 18 до 55 лет с управленческим опытом у каждого конкурсанта от 2 лет. Участие доступно как гражданам России, так и представителям зарубежных государств. Зарегистрироваться можно в одной из четырех категорий: государственные управленческие команды, команды корпораций, команды организаций и сборные управленческие команды. Во всех категориях, кроме «Сборных команд», команда должна представлять реальную рабочую группу, сотрудники которой работают вместе.

Читайте также  В 6 вузах Рязанской области обучаются 29 700 тысяч студентов

Шестой сезон проекта продлится до лета 2026 года. Финальные мероприятия состоятся в июне в Мастерской управления «Сенеж». Главный приз — обучение в Высшей школе государственного управления Президентской академии по программе, аналогичной «Школе губернаторов».

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Новости России

«Герани» накрыли порт Измаил с важнейшими грузами НАТО

Атакованные объекты ВСУ в порту Измаила горели с такой силой, что пламя освещало даже противоположный, румынский берег.
Главные новости

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Защита бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова, арестованного по обвинению во взяточничестве, настаивала в суде на изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест.
Читайте также

На ярмарке в Рязани предложат 100 вакансий с зарплатой выше 50 тыс рублей 

Общество

В 6 вузах Рязанской области обучаются 29 700 тысяч студентов

Общество

В Рязани суд оштрафовал охранную фирму за нарушения

Общество

Льготную аптеку в Городской больнице №11 обновили

Общество

Рязанские школы получили знак качества Рособрнадзора за высокие результаты и оценивание

Главные новости

Рязанка Валерия Тишкина изучает возможности нейросетей и исследует Россию от Сахалина до Северного полюса

Акценты