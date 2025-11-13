Рязанских управленцев приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России. Команда»

Стартовал приём заявок на новый сезон конкурса «Лидеры России». Регистрация продлится до 29 декабря на сайте лидерыроссии.рф. В этом году состязание проходит в новом формате — его участниками станут профессиональные управленческие команды.

«В предыдущих сезонах конкурс был индивидуальным, лидеры показывали высокую личную эффективность, интеллект, управленческие навыки, аналитические данные. Но сегодняшний мир настолько сложен, что почти нет серьезных задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой. В этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами из пяти человек, которые связаны друг с другом совместной деятельностью», — отметил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

Участниками конкурса станут профессиональные команды руководителей в составе пяти человек от 18 до 55 лет с управленческим опытом у каждого конкурсанта от 2 лет. Участие доступно как гражданам России, так и представителям зарубежных государств. Зарегистрироваться можно в одной из четырех категорий: государственные управленческие команды, команды корпораций, команды организаций и сборные управленческие команды. Во всех категориях, кроме «Сборных команд», команда должна представлять реальную рабочую группу, сотрудники которой работают вместе.

Шестой сезон проекта продлится до лета 2026 года. Финальные мероприятия состоятся в июне в Мастерской управления «Сенеж». Главный приз — обучение в Высшей школе государственного управления Президентской академии по программе, аналогичной «Школе губернаторов».