Рязанских управленцев приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России. Команда»

Стартовал приём заявок на новый сезон конкурса «Лидеры России». Регистрация продлится до 29 декабря на сайте лидерыроссии.рф. В этом году состязание проходит в новом формате — его участниками станут профессиональные управленческие команды.
Участниками конкурса станут профессиональные команды руководителей в составе пяти человек от 18 до 55 лет с управленческим опытом у каждого конкурсанта от 2 лет. Участие доступно как гражданам России, так и представителям зарубежных государств. Зарегистрироваться можно в одной из четырех категорий: государственные управленческие команды, команды корпораций, команды организаций и сборные управленческие команды. Во всех категориях, кроме «Сборных команд», команда должна представлять реальную рабочую группу, сотрудники которой работают вместе.
Шестой сезон проекта продлится до лета 2026 года. Финальные мероприятия состоятся в июне в Мастерской управления «Сенеж». Главный приз — обучение в Высшей школе государственного управления Президентской академии по программе, аналогичной «Школе губернаторов».