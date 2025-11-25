Рязанская область развивает цифровые сервисы в мессенджере МАХ

В Рязанской области под руководством первого заместителя Председателя Правительства Дениса Бокова состоялось заседание рабочей группы, посвященное развитию национального мессенджера МАХ. Участники обсудили внедрение цифрового ID в различные сферы жизни и вопросы кибербезопасности.

Популярность платформы продолжает расти: по всей стране зарегистрировано уже более 55 миллионов человек, рязанская аудитория также увеличивается.

«Мессенджер МАХ приобретает большую актуальность как в целом в РФ, так и в Рязанской области. Ежедневно платформа насыщается новой повесткой. К ней подключаются граждане, появляются новые сервисы, каналы учреждений, служб, ведомств. Это удобно, безопасно и прозрачно. В перспективе возможности мессенджера будут только расширяться, позволяя решать конкретные жизненные ситуации», – сказал Денис Боков.

Отдельное внимание было уделено нововведениям. Так, в ноябре в мессенджере в тестовом режиме стала доступна функция «Цифровой ID», которая действует как электронный аналог бумажных справок. С ее помощью уже можно подтвердить возраст или статус многодетной семьи.

Министр цифрового развития Рязанской области Максим Соников доложил о мерах по продвижению платформы и отметил ее высокий уровень защиты. Платформа была изначально разработана с усиленными мерами безопасности, включая шифрование и антифод-системы. Параллельно ведется активная работа по созданию региональных сервисов: совместно с профильными министерствами уже разработано 7 цифровых помощников и мини-приложений, таких как боты от министерства спорта и министерства образования.