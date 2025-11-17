Рязанка Валерия Тишкина изучает возможности нейросетей и исследует Россию от Сахалина до Северного полюса

Сетевое издание 7info продолжает проект «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы знакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. И мы подробно расскажем вам об этих людях и их научных открытиях.

Валерия Тишкина – доцент кафедры вычислительной и прикладной математики, заместитель декана факультета вычислительной техники РГРТУ имени В. Ф. Уткина. Она активно занимается профориентацией среди школьников и совмещает научную и проектную деятельность. За последние несколько лет Валерия приняла участие во многих всероссийских конкурсах, а на некоторых больших федеральных мероприятиях выступала в качестве эксперта. В данный момент она работает над проектом, который связан с применением искусственного интеллекта для прогнозирования будущего положения предприятий.

«Чем меня привлекла сфера IT? Есть в этом что-то загадочное…»

– Как возникла любовь к науке, в частности, к IT-сфере?

– В школе я была отличницей, и мне нравились все предметы, не только математика. И целенаправленно я хотела поступить в Радиотехнический университет на ту специальность, которую и окончила – программное обеспечение вычислительной техники автоматизированных систем.

– Что же вас привлекло в этом направлении?

– Хотя в то время ещё не так была развита тема IT, как сейчас, меня привлекало то, что сидя за компьютером, можно разработать продукт. Есть в этом что-то загадочное. Может быть, получится даже лучше, чем ты думаешь.

– С чего начался путь в проектной деятельности?

– Я участвовала в программе «Умник» от Фонда содействия инновациям, когда училась в магистратуре. Принимала участие в конкурсе научно-исследовательских работ молодых учёных. Мы презентовали проекты перед комиссиями, в которые входили представители правительства Рязанской области и преподаватели Радиотехнического университета. Нужно было доказать важность и эффективность представленной инновации. Может быть, это послужило толчком в желании развиваться дальше в научно-проектной деятельности, участвовать со своими наработками в различных конкурсах.

– Получается, вуз дал возможности для участия в конкурсах?

– Да, конечно. Когда училась в магистратуре, именно руководство вуза предложило конкурс с бесплатным обучением в докторантуре итальянского университета.

– Какие были требования?

– Было три этапа: написание научной публикации на английском языке, заполнение резюме и портфолио, а также видеоконференция с преподавателем.

Нужно было попасть в тройку. Я попала в четвёрку. Это меня мотивировало!

Потом участвовала в конкурсе на стажировку в Чешском техническом университете в Праге. Дважды проходила её по приглашению Министерства образования в Чехии, стажировалась в докторантуре.

– Какой это университет?

– Это старейший технический университет в Европе. Там я участвовала в конференциях, там же работала над научной работой, встречалась с заведующими кафедрой и с преподавателями.

В библиотеке штудировала материалы по моему направлению. С наставниками обсуждали востребованность моей научной работы в мире, а я определяла свой будущий вектор развития.

– Откуда возник интерес к проектам и конкурсам?

– Когда я начала учиться в университете, не было столько возможностей для самореализации. Но когда поступила в магистратуру, начала больше узнавать о конкурсах. К тому же, образовательная нагрузка стала ниже, появилось время реализовываться в научном направлении, думать над новыми проектами.

Проекты – это про то, как улучшить жизнь людей и как быть полезной обществу. Это послужило первопричиной.

Сочи, Сахалин, Северный полюс

– Вы же и во Всемирном фестивале молодёжи приняли участие. Как узнали о нём? Почему решили поехать?

– Во-первых, было много рекламы. Во-вторых, я много слышала о фестивале, который проходил в Сочи 2017 году. Я не была на нём, но знала, что это крупное мероприятие. А ещё Всемирный фестиваль молодёжи проходил в СССР, это тоже было легендарное событие.

Хотелось стать частью такого мероприятия, где по-особому ощущается единение народов нашего большого мира.



На ВФМ можно посетить мастер-классы, лекции, концерты, познакомиться с ребятами из разных стран и построить новые культурные связи. От Рязанской области поехала большая делегация, около 100 человек. Все талантливые. Наша задача была показать наш культурный код, в том числе иностранным гостям!

Делегация Рязанской области на Слёте Всемирного фестиваля молодёжи-2025 в Нижнем Новгороде (в Слёте участвовало 2000 участников — 1000 участников из России и 1000 иностранных участников)

– Какой проект представили?

– Рассказывала о своей научной работе. Тема – анализ деятельности предприятий с использованием методов искусственного интеллекта.

– В чём суть?

– Это исследования того, как мы можем прогнозировать развитие предприятия на основе определённых его характеристик и внешних экономических факторов.

Всё это обрабатывается в программе и выводится в виде результатов, понятных человеку.

– До этого участвовали в подобных форумах?

– Я ездила два года назад на всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» на Сахалин. И эта поездка была мечтой. Когда форум только начал свою деятельность, я увидела по телевизору ребят, которые попали на Сахалин. А так как для нас это очень далёкий регион, всегда хотелось оказаться там.

Я попала в основной набор не с первой попытки. Мы с командой работали над проектом разработки портала для правительства Сахалина. Это была реальная задача, и мы должны были предложить решение за три-четыре дня, а также показать его на практике. Это был настоящий вызов

– Думаю, ещё одним запоминающимся моментом вашей жизни стала экспедиция на Северный полюс. И здесь вам помогла ваша любовь к проектной деятельности. Расскажите поподробнее…

– Росатом организовывал конкурс на Всемирном фестивале молодёжи, в котором можно было побороться за место в экспедиции на «Ледоколе знаний». И я подала заявку.

– Какие были ощущения во время отбора? Верили в успех?

– Сначала я запомнила анкету, это был первый этап. А потом начались очные и онлайн-туры. С каждым туром количество участников сокращалось, и это было волнительно.

И, наверное, самый запоминающийся и по протяженности долгий момент – это финал! В день закрытия ВФМ на утреннем концерте объявляли победителей.

Когда назвали мою фамилию, я не поверила своему счастью.

– Действительно впечатляет! Как прошла экспедиция? Кто был на борту «Ледокола знаний»?

– Самый центр экспедиции, её сердце, это участники – школьники. Мы были экспертами и читали для ребят лекции, проводили мастер-классы. Программа была довольно интересная: один день посвящён атомным технологиям, другой – экологии, новым материалам, карьерному развитию. Я читала лекцию в день, посвящённый IT-технологиям и искусственному интеллекту.

Само собой, учиться с утра до вечера хорошо, но и отдыхать нужно. Вечером у ребят была культурная программа. Очень запомнилось знакомство со странами, потому что это первая международная экспедиция. Участники приехали из Венгрии, Китая, Армении, Узбекистана, Ирака и Беларуси. А ещё для нас организовали просмотр фильма «Сто лет тому вперёд». С нами, кстати, путешествовал исполнитель одной из главных ролей в этом фильме артист Марк Эдельштейн.

Кстати, на «Ледоколе знаний» несколько лекций прошли прямо на корме! Тоже интересный опыт, так как мало кто может послушать лекцию в самом сердце Северного Ледовитого океана.

Заменят ли нейросети людей

– Как вы сочетаете преподавательскую и проектную деятельности?

– В моём случае преподавательская деятельность и деятельность проектная связаны. Зачастую я работаю с ребятами, которые разрабатывают свои проекты. Стараюсь передавать им свои знания и опыт. А вообще я представляю факультет вычислительной техники, мы готовим будущих разработчиков программ.

Мне всегда нравилась преподавательская деятельность. То, что ты знаешь, ты можешь передать другим. Этот момент привлекал меня. К тому же, мне всегда нравилось разрабатывать программы, придумывать алгоритмы.

– Существует стереотип, что технические науки – мужская сфера. Как вы думаете, это миф или реальность?

– С одной стороны, у нас больше молодых людей, чем девушек. Это в целом ожидаемо, что на техническом направлении преимущественно учатся ребята. Но может быть и так, что половина группы – девушки, половина — мальчики.

Кстати говоря, первым программистом считается Ада Лавлейс. А создательница компилятора, программы, которая переводит с языка программирования на компьютерный, тоже женщина – Грейс Хоппер. Мне кажется, это интересный факт.

– Значит, всё-таки миф?

– Каждый человек талантлив в чём-то своём. А то, что технический склад ума только у мужчин, это, безусловно, миф.

Валерия участвует в профориентационных мероприятиях для будущих абитуриентов. На фото участники выставки «Образование и карьера» в Гостином дворе в Москве (делегация Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина).

– В этом году вы участвовали в Петербургском международном экономическом форуме. На какие размышления натолкнул он вас?

– Мы находимся в тренде информационных технологий. Они востребованы, и нужно развивать это направление. Есть искусственный интеллект, и необходимо определить в каких прикладных областях он может быть полезен. И разработать новые методики и алгоритмы для улучшения жизни людей и производств.

– Как вы считаете, могут ли нейросети заменить людей, занимающихся интеллектуальным трудом?

– Я считаю, нет. Кто бы что ни говорил, но человеку присущи креативность и нестандартное мышление. Понятно, что мы не можем обрабатывать такие объёмы информации, как искусственный интеллект. Но он не создает новое. Он будет использовать источники и консолидировать эту информацию.

Креативный подход, изобретение – это прерогатива нас, людей. И самое главное – общение. Его невозможно заменить.

– В каком направлении будете вести свою научную деятельность в ближайшие годы?

– Моя диссертация связана с развитием методов искусственного интеллекта в рамках нечёткой логики. Я изучаю, как можно применить другие методы нейронной сети, чтобы улучшить программный продукт.

– А насколько актуальна эта идея?

– Идея актуальна, потому что сейчас искусственный интеллект сильно распространён. Я думаю, каждый захочет спрогнозировать будущее развитие своего предприятия. Мы можем оценить не только настоящее и прошлое, но и будущее.

– В завершение разговора ответьте на вопрос: почему стоит участвовать в проектной деятельности? Какой опыт можно получить?

– Человек разносторонне развивается. Проектная деятельность даёт возможность общаться и развивать таланты. Кстати, приобщиться к проектной деятельности могут даже школьники. И это прекрасно!

Если честно, я очень люблю работать с ребятами из школ. У нас в университете сильно развита профориентационная деятельность и поэтому мы участвуем в разных проектах, направленных на профориентацию школьников.

Кристина Касьянова

