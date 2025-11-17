Понедельник, 17 ноября, 2025
Рязанцы рассказали, как часто посещают библиотеки

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Сервис по поиску работы SuperJob провёл очередной опрос, во время которого выяснил, как часто россияне посещают библиотеки. Среди опрашиваемых были и жители Рязани. 

Выяснилось, что регулярно посещают библиотеки (раз в неделю или месяц) 16% рязанцев, 14% бывают раз в несколько месяцев или раз в год, а еще 13% — раз в несколько лет. Что касается типов библиотек, то самыми посещаемыми являются городские, районные и детские. 

57% экономически активных горожан не ходят в библиотеки: «Читаю электронные книги»; «Читать люблю, но каждые две недели ходить продлять — не мое»; «Слушаю аудиокниги или покупаю книги себе».

Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто ходит в библиотеки: 18% посещают их как минимум раз в месяц (в основном это студенты). Среди опрошенных с высшим образованием часто бывают в библиотеках 19%, среди респондентов со средним специальным — 6%. 

Горожане с зарплатой до 80 тысяч посещают библиотеки активнее тех, кто зарабатывает больше.

Среди тех, кто библиотеки посещает, наиболее востребованными услугами являются читальный зал (40%) и абонемент (30%). Новые форматы активностей набирают обороты: популярность творческих мастерских и мастер-классов составляет 20%, концертов и мероприятий — 14%, клубов — 4%.

