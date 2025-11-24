Рязанцы могут исполнить детские мечты в рамках Всероссийской акции «Елка желаний»

В преддверии новогодних праздников Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» вместе с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь» организуют Всероссийскую благотворительную акцию под названием «Елка желаний». Акция продлится с 15 ноября 2025 года до 28 февраля 2026 года.

Главная цель мероприятия — подарить детям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, радость и ощущение новогоднего волшебства. Благодаря акции, люди, желающие совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи, и помочь им осуществить их мечты.

За последние семь лет было исполнено более 320 тысяч детских желаний, в акции приняли участие свыше 88 тысяч исполнителей, а также 1,5 тысячи партнеров. Общая сумма исполненных желаний превысила 4 миллиарда рублей. Эти результаты подчеркивают силу доброты, щедрости и солидарности граждан России.

К участию в акции приглашаются категории участников:

Мечтатели — несовершеннолетние в возрасте от 3 до 17 лет, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Также к участию приглашаются дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, семьи участников специальной военной операции, дети с состоянием здоровья, угрожающим жизни, а также проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В акции могут принять участие дети из семей, проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также те, кто пострадал или был вынужден покинуть место жительства из-за обстрелов. Исполнители — физические и юридические лица, желающие исполнить мечты детей из социально уязвимых категорий.

Для участия родителям (законным представителям) мечтателей необходимо зарегистрироваться в разделе «Стать мечтателем» на официальном сайте акции, подать заявку с приложением соответствующих документов и описанием желаемого подарка. Исполнителям необходимо зарегистрироваться в разделе «Стать исполнителем».