Рязанцам разъяснили, как проводится информирование населения об опасности

Представители минцифры Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова пояснили, как осуществляется оповещение населения в случае опасности БПЛА.
Вот, что написали чиновники:
«Информирование населения проводится в максимально короткие сроки через мессенджер MAX (группа Оповещение Рязанская область) и бесплатное приложение МЧС России, которое поможет:
найти информацию о действиях при угрозе или возникновении ЧС;
вызвать службу спасения;
определить твою геолокацию.
Скачать приложение можно по ссылкам:
Для устройств на iOS (https://clck.ru/SsH5o)
Для устройств на Android (RuStore).
Решение о задействовании региональной системы оповещения принимает Губернатор Рязанской области».