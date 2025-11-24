Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
Общество

Рязанцам разъяснили, как проводится информирование населения об опасности

Алексей Самохин
Представители минцифры Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова пояснили, как осуществляется оповещение населения в случае опасности БПЛА. 

Вот, что написали чиновники: 

«Информирование населения проводится в максимально короткие сроки через мессенджер MAX (группа Оповещение Рязанская область) и бесплатное приложение МЧС России, которое поможет:

найти информацию о действиях при угрозе или возникновении ЧС;

вызвать службу спасения;

определить твою геолокацию.

Скачать приложение можно по ссылкам:

Для устройств на iOS (https://clck.ru/SsH5o)

Для устройств на Android (RuStore).

Решение о задействовании региональной системы оповещения принимает Губернатор Рязанской области».

