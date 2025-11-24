Рязанцам разъяснили, как проводится информирование населения об опасности

Представители минцифры Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова пояснили, как осуществляется оповещение населения в случае опасности БПЛА.

Вот, что написали чиновники:

«Информирование населения проводится в максимально короткие сроки через мессенджер MAX (группа Оповещение Рязанская область) и бесплатное приложение МЧС России, которое поможет:

найти информацию о действиях при угрозе или возникновении ЧС;

вызвать службу спасения;

определить твою геолокацию.

Скачать приложение можно по ссылкам:

Для устройств на iOS (https://clck.ru/SsH5o)

Для устройств на Android (RuStore).

Решение о задействовании региональной системы оповещения принимает Губернатор Рязанской области».