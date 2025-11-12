Рязанцам рассказали, что делать при обнаружении запаха газа

Специалисты АО «Рязаньгоргаз» напомнили рязанцам, что обнаружение запаха газа в помещении или на улице – сигнал к немедленным и решительным действиям. Газ взрывоопасен и токсичен, поэтому пренебрежение мерами безопасности может привести к трагическим последствиям.

Первоочередные действия:

Прекратите использование электроприборов: любое искрение может спровоцировать взрыв. Не включайте и не выключайте свет, электроприборы, в том числе мобильные телефоны.

Проветрите помещение: откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк и снизить концентрацию газа в воздухе.

Перекройте подачу газа: если это безопасно, закройте газовый кран на трубе перед газовым прибором или на входе в дом.

Покиньте помещение: выведите всех людей из загазованного помещения.

Сообщите в аварийную газовую службу: позвоните по номеру 104 (с мобильного) или 112 (единый номер экстренных служб) из безопасного места, находясь вне загазованной зоны. Четко сообщите диспетчеру адрес, характер запаха и расскажите о предпринятых действиях.

Дополнительные меры предосторожности:

Не курите и не зажигайте спички вблизи места утечки газа.

Не используйте лифт, чтобы покинуть здание.

Предупредите соседей о возможной опасности.

Дождитесь прибытия аварийной газовой службы и следуйте их указаниям.

Помните, что оперативное и правильное реагирование при обнаружении запаха газа может спасти жизни и предотвратить разрушения.