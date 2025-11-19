Среда, 19 ноября, 2025
Рязанцам представили новогодний стикерпак со Снежанушкой

Анастасия Мериакри
Фото: https://t.me/culturerzn

Рязанцам представили новогодний стикерпак, центральным персонажем которого стала Снежанушка — маскот предстоящего праздника.

Стикерпак под названием «Рязань – новогодняя столица» теперь доступен в Telegram. Его распространение предлагает Центр современной культуры.

Пакет включает 26 стикеров. Эскиз для них создала Ирина Риффель, член Союза художников России.

Кроме Снежанушки, в набор вошли изображения животных, которые символизируют тематические зоны Лыбедского бульвара в дни празднования. Это зубр, конь, гусь, петух, рыбка и кот. На отдельном стикере размещён логотип «Рязань – новогодняя столица».

