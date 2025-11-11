Рязанцам объяснили, почему не стоит кормить уток осенью

Многие горожане, включая жителей Рязани, привыкли подкармливать уток круглый год. Однако это не всегда полезно, особенно в осенний период. Об этом сообщила орнитолог Елена Фионина в своем телеграм-канале «Иду лесом, несу дичь».

Осень — время миграции для водоплавающих птиц. Они собираются в стаи и отправляются в теплые края на зимовку. К началу зимы водоемы покрываются льдом, и в средней полосе России уток уже не должно быть. Однако каждую осень мы видим, как утки сбиваются в стаи на городских водоемах. Иногда к ним присоединяются свистунки, чернети, гоголя, лысухи и другие виды водоплавающих птиц. Они остаются зимовать в условиях, которые не способствуют их благополучию.

Зимой пернатым приходится нелегко. Их мучают сильные морозы, хищники, а высокая плотность населения способствует распространению паразитов и болезней. Главная проблема — недостаток пищи или скудный рацион: зимующие утки становятся полностью зависимыми от человека. Им тяжело выживать, а улететь уже невозможно. Птицы оказываются в ловушке.

Поэтому лучше, чтобы утки улетали на зимовку туда, где тепло, а не оставались в заснеженных городах.

Самое важное — не подкармливать уток осенью. В разгар миграции их кормить не нужно. Чтобы у них было желание лететь на юг за пищей, а не оставаться в городах. Пока водоёмы не замёрзли, утки найдут корм сами, а подкармливание, наоборот, стимулирует их оставаться.

Зимой, когда водоёмы в городах уже покроются льдом, утки, оставшиеся зимовать, никуда не улетят. В это время их нужно обязательно подкармливать.