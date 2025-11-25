Развитие туризма в регионе обсудили в Рязани 

24 ноября в Event-холле на Соборной площади в Рязани состоялась пресс-конференция, посвящённая развитию туризма в Рязанской области. Помимо результатов анализа актуальной повестки на ней также были подведены итоги первой детской «Медиаразведки», организованной сервисом путешествий Туту в рамках собственного проекта. Детально рассказали и о ведущих туристических объектах нашего региона.

Так, согласно статистике, представленной председателем Комитета инвестиций и туризма Рязанской области Иваном Семёновым, туристско-экскурсионный поток на 2025 год составил более 2 миллионов человек, что на 500 тысяч больше, чем в 2024, и в 2 раза больше, чем в 2023. Были отмечены ресурсы, например, группа ВК «Туризм и отдых в Рязанской области», оказывающие активную информационную поддержку по продвижению турпотенциала региона.

Крупные фестивали — «Небо России», «Малина» и другие — посетили более 45 тысяч человек. Правительство РФ содействует реализации проектов по развитию внутреннего и въездного туризма с помощью Федеральной программы льготного кредитования и нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В свою очередь директор по развитию партнёрских коммуникаций сервиса путешествий Туту Наталья Анисимова рассказала, как прошла 111-я в целом и 4-я в нашем регионе «Медиаразведка».

«Это проект необычных туров для журналистов, блогеров и фотографов. За четыре с половиной года мы посетили 45 регионов и совершили 111 «Медиаразведок». Вчера у нас как раз закончилась 111-я «Медиаразведка», а конкретно в Рязанской области мы были уже 4 раза», — рассказала Анисимова.

О возрастающем интересе к региону говорит в том числе и то, что если в предыдущие годы было организовано по одному туру, в этом — два. По итогу первых трёх объёмные репортажи вышли в таких изданиях, как «Известия», «Коммерсантъ», «Бортовой журнал», «Вокруг света» и других. Словом, подобные проекты создают прочную взаимосвязь между сервисом, блогерами, простыми туристами и властями — отчёты по итогам внутренних опросов наравне с общедоступными оценками на безвозмездной основе предоставляются в соответствующие инстанции, помогая совершенствовать туристические маршруты.

Своим опытом «Медиаразведки» поделился фотограф, участник команды Russian Explorers, путешественник и блогер Андрей Белавин. Он собрал 59 снимков из туров в фотоальбом, посвященный центральным регионам нашей страны, под названием «Сердце России». Его история — это пример того, как увлечение может перерасти в профессию, ибо в жизнь Андрея сначала пришли путешествия, а затем уже фотография.

«Если у вас есть возможности, есть желание, обязательно путешествуйте по родному региону. Рязань интересная, уникальная, разнообразная, непохожая на другие регионы», — заявил Белавин.

Вместе с Натальей они отметили особенно привлекательные для туристов визионерские проекты — Дом Филатова, Дом с характером в Елатьме, всеми любимый калинник с его новым еловым вкусом, приуроченным к «Новогодней столице — 2026», салон «Аромат Времени» и Резиденцию локальных брендов.

«У вас (в Рязани) действительно очень классные сувениры и мерч. Далеко не все регионы в это умеют. Среди них есть очень сильные, а есть такие, которые не определились, что они вообще хотят продвигать. У вас же вроде и много всего, но всё на своём месте — калинник, Мампус, Есенин…», — подчеркнули эксперты.

К слову, о Мампусе. Новаторская детская «Медиаразведка» произвела фурор как среди родителей-блогеров, приглашённых в тур, так и, собственно, малышей. Дети не просто были заняты, они изучали город, собирая печати для нового путеводителя.

Так что абсолютно заслуженно нашему Мампусу был вручен диплом победителя конкурса сервиса путешествий Туту «Лучший амбассадор региона».