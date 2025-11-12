Работнику рязанского предприятия выплатили компенсацию за задержку выплат при увольнении

После жалобы в Гострудинспекцию работнику рязанского предприятия вернули более 100 тысяч рублей.

Работник предприятия, занимающегося производством натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон, обратился в Государственную инспекцию труда Рязанской области. В своем обращении мастер смены указал на нарушение трудовых прав работодателем, связанное с невыплатой окончательного расчета при увольнении.

После вмешательства инспектора труда работодатель добровольно устранил нарушения трудового законодательства. В результате работник получил более 100 тысяч рублей и компенсацию за задержку выплат при увольнении.