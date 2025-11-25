Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
Рязань
Полицейские провели профориентационную лекцию для студентов РГУ им. Есенина

Алексей Самохин

Сотрудники отдела информации и общественных связей УМВД России по Рязанской области, выпускницы филологического факультета Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина провели профориентационную лекцию для студентов первого курса кафедры журналистики.

Старший референт отдела информации и общественных связей УМВД России по Рязанской области капитан внутренней службы Валерия Морукова рассказала будущим журналистам о работе пресс-службы полиции, отметив, что ведущее место отводится информированию населения о деятельности регионального УМВД, в особенности профилактике мошенничества.

Валерия Морукова рассказала о популярных видах дистанционного мошенничества, на которые чаще всего попадаются рязанцы. Особое внимание было уделено разъяснению новой 187 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей», в том числе ответственности за передачу из корыстной заинтересованности своих электронных средств платежа третьим лицам, а также об ответственности за участие в цепочке мошенников под видом курьеров – «дропперов».

Также перед студентами выступила специалист по связям с общественностью УМВД России по Рязанской области Анастасия Лазуткина, которая на личном примере рассказала как, не прерывая обучение, работать по выбранной специальности. Анастасия Лазуткина подчеркнула, что совмещать работу и учебу не только интересно, но и полезно для формирования профессионального становления. Выпускница РГУ отметила, что необходимо применять теоретические навыки в реальных практических ситуациях еще во время обучения.

В рамках живого диалога сотрудники органов внутренних дел ответили на вопросы будущих журналистов.

