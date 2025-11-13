Педагоги Рязанской области приняли участие в интенсиве для наставников Научных клубов Первых

В Санкт-Петербурге прошёл интенсив для наставников Научных Клубов Первых. Участие приняли 200 победителей конкурса наставников Научных Клубов Первых из 30 регионов Российской Федерации.

От Рязанской области в интенсиве приняли участие педагоги школ города Рязани, Ряжского, Сасовского, Михайловского округов и Рыбновского района. Они стали лучшими по итогам конкурса наставников Научных клубов Первых, задачей которого было создание методического материала и методической разработки для деятельности клуба в школе.

Научные клубы Первых – объединения, позволяющие познакомить детей с опытно-экспериментальной и исследовательской деятельностью, а также найти для школьников научных наставников. Участники могут выбрать одно из предложенных направлений. «Юнисты» могут развить научное мышление и исследовательские навыки, а «юниты» – создавать практические проекты в области информационных технологи. Присоединиться к научным клубам могут ребята в возрасте от 6 до 20 лет. Для них доступны программы и проекты, различные по уровню вовлеченности в научную деятельность.

Программа интенсива сочетала теоретические блоки с интенсивной практикой: интерактивные лекции о современных трендах в науке и технологиях, инструментах вовлечения в научно-исследовательскую деятельность, решение кейсов, направленных на обмен опытом и выработку конкретных решений для задач Научных Клубов Первых в 2026 году; презентация разработанных командных проектов на актуальные темы: «Работа с родителями», «Материально-техническое оснащение организаций», «Кадровое обеспечение работы клубов», «Профориентация», «Мотивация детей». Участники посетили флагманский Научный Клуб Первых – детский технопарк «Кванториум». Наставники познакомились с детскими проектами по реальным запросам работодателей, узнали об эффективных инструментах работы с партнёрами.