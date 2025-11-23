Новогодняя столица-2026
Останки женщины европейского происхождения найдены при раскопках в Старой Рязани

Анастасия Мериакри

Ученые из Института общей генетики РАН и Университета «Сириус» впервые провели полное генетическое исследование останков, обнаруженных в Старой Рязани Спасского района Рязанской области — одном из крупнейших древнерусских городов XI–XIII веков. Результаты этой работы сообщили «Газете.Ru» в ИОГен.

Анализ образцов ДНК показал, что череп, найденный под руинами храма, разрушенного в XIII веке, принадлежал женщине в возрасте 25–35 лет. Митохондриальная ДНК выявила, что она относилась к гаплогруппе HV4a1a, редкой генетической линии, характерной для Франко-Кантабрийского региона Западной Европы, включающего Испанию, Страну Басков и юг Франции. Ранее такие генетические маркеры не встречались на территории Восточной Европы или России.

По данным исследователей, гаплогруппа HV4a1a возникла около 5,4 тысячелетий назад и редко встречается за пределами Западной Европы. Были найдены только десять современных образцов, отличающихся от находки из Старой Рязани одной нуклеотидной заменой, и все они принадлежали жителям Испании, Франции, Страны Басков и Канады.

Филогенетический анализ показал, что образец из Старой Рязани генетически близок к современным жителям Франко-Кантабрийского региона.

Исследователи предполагают, что эти результаты согласуются с историческими данными о международных связях Рязани. В XII–XIII веках город был значительным торговым центром Древней Руси, где археологи часто находили западноевропейские импортные товары. Обнаружение митохондриальной ДНК HV4a1a свидетельствует не только о торговых отношениях, но и о редких контактах, которые могли привести к миграции людей западноевропейского происхождения на Русь.

Отсутствие этой гаплогруппы у современного русского населения указывает на то, что подобные генетические линии были редкими и не получили широкого распространения в регионе.

