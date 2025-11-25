Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
0.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Около 1000 работ направили рязанские журналисты на конкурс «Хрустальный журавль»

Анастасия Мериакри

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков провел заседание организационного комитета ежегодного областного конкурса для представителей СМИ «Хрустальный журавль».

В этом году конкурс для представителей средств массовой информации проходит в 22 раз и включает 25 номинаций: 16 – профессиональных и 9 – тематических. Ключевая – «Год защитника Отечества».

Первый зампред регионального Правительства Денис Боков отметил высокую значимость конкурса. «Хрустальный журавль» – тот проект, который с годами становится только ценнее и авторитетнее. Он позволяет нам не только выявить и поощрить самых лучших, но и в целом способствует развитию здоровой профессиональной конкуренции. С его помощью мы стимулируем журналистское сообщество стремиться к достижению новых высот», – подчеркнул Денис Боков.

По словам председателя областного комитета по информации и массовым коммуникациям Ольги Чуляевой, нововведением этого года станет увеличение размера премий для лауреатов. Обладатель высшей награды конкурса – Гран-при – получит 65 тысяч рублей. В целом в 2025 году журналисты направили на участие в конкурсе около 1000 работ. Самая востребованная профессиональная номинация – «Лучшая работа журналиста периодического печатного издания». Популярными тематическими номинациями стали «Год защитника Отечества», «Гордость земли Рязанской» и «По ZOVу сердца».

Читайте также  Ансамбль «Верес» из Рязани стал лауреатом Всероссийского танцевального фестиваля «Еж»

Представители областных СМИ направили большое количество разножанровых материалов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подвигам Героев специальной военной операции, а также людям и событиям, оставившим заметный след в истории Рязанского края. Кроме того, конкурсанты проявили большой интерес к номинации «Путь добра», посвященной волонтерским и общественно значимым инициативам граждан.

Участники заседания утвердили обновленный состав конкурсной комиссии. В нее вошли представители регионального отделения Союза журналистов России, пресс-служб и СМИ, преподаватели вузов. Итоги конкурса будут подведены не позднее 29 декабря. Традиционно торжественная церемония награждения победителей пройдет в январе и будет приурочена к Дню российской печати.

Около 1000 работ направили рязанские журналисты на конкурс «Хрустальный журавль»

Другие материалы рубрики

2615 самозанятых рязанцев формируют свою будущую пенсию

Полицейские провели профориентационную лекцию для студентов РГУ им. Есенина

Развитие туризма в регионе обсудили в Рязани 

В Рязани с 1 января подорожает парковка

Mash: в Россию завезли сотни килограммов поддельной чёрной икры из Китая 

В Рязани с начала года оштрафовали 11 350 водителей за парковку на газонах и детских площадках

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...