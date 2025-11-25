Около 1000 работ направили рязанские журналисты на конкурс «Хрустальный журавль»

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков провел заседание организационного комитета ежегодного областного конкурса для представителей СМИ «Хрустальный журавль».

В этом году конкурс для представителей средств массовой информации проходит в 22 раз и включает 25 номинаций: 16 – профессиональных и 9 – тематических. Ключевая – «Год защитника Отечества».

Первый зампред регионального Правительства Денис Боков отметил высокую значимость конкурса. «Хрустальный журавль» – тот проект, который с годами становится только ценнее и авторитетнее. Он позволяет нам не только выявить и поощрить самых лучших, но и в целом способствует развитию здоровой профессиональной конкуренции. С его помощью мы стимулируем журналистское сообщество стремиться к достижению новых высот», – подчеркнул Денис Боков.

По словам председателя областного комитета по информации и массовым коммуникациям Ольги Чуляевой, нововведением этого года станет увеличение размера премий для лауреатов. Обладатель высшей награды конкурса – Гран-при – получит 65 тысяч рублей. В целом в 2025 году журналисты направили на участие в конкурсе около 1000 работ. Самая востребованная профессиональная номинация – «Лучшая работа журналиста периодического печатного издания». Популярными тематическими номинациями стали «Год защитника Отечества», «Гордость земли Рязанской» и «По ZOVу сердца».

Представители областных СМИ направили большое количество разножанровых материалов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подвигам Героев специальной военной операции, а также людям и событиям, оставившим заметный след в истории Рязанского края. Кроме того, конкурсанты проявили большой интерес к номинации «Путь добра», посвященной волонтерским и общественно значимым инициативам граждан.

Участники заседания утвердили обновленный состав конкурсной комиссии. В нее вошли представители регионального отделения Союза журналистов России, пресс-служб и СМИ, преподаватели вузов. Итоги конкурса будут подведены не позднее 29 декабря. Традиционно торжественная церемония награждения победителей пройдет в январе и будет приурочена к Дню российской печати.