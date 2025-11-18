«Несчастливый» дом без тепла и света обнаружился в Рязани

Жители Рязани активно жалуются в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова на проблемы с коммунальными услугами. Регулярно возникают вопросы об отключении отопления, электричества в домах, о плохой работе управляющих компаний.

Поистине «несчастливый дом» находится на Касимовском шоссе. Его житель рассказал о ситуации.

«Касимовское шоссе 48 корпус 4 и все дома рядом снова остались без отопления. Уже отключали 9 и 13, 21 октября, 3 ноября, 6 ноября. Вчера 17 ноября отключали, сегодня, 18 опять отключили отопление», — написал рязанец.

Комментарий дали сотрудники Госжилинспекции Рязанской области.

«МУП «РМПТС» 17 ноября с 9:30 отключили ЦТП-28, от которого запитан Ваш дом. Подачу теплоносителя возобновили только после 18:00 того же дня. Сегодня по Вашему адресу отключили электроэнергию из-за аварии в сетях, поэтому насосы на ЦТП не работают, и теплоноситель в дом не подаётся. Как только устранят аварию на электросетях, специалисты управляющей организации восстановят подачу теплоносителя», — говорится в сообщении.