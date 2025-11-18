Вторник, 18 ноября, 2025
8.9 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

«Несчастливый» дом без тепла и света обнаружился в Рязани

Алексей Самохин
Изображение от Freepik

Жители Рязани активно жалуются в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова на проблемы с коммунальными услугами. Регулярно возникают вопросы об отключении отопления, электричества в домах, о плохой работе управляющих компаний.

Поистине «несчастливый дом» находится на Касимовском шоссе. Его житель рассказал о ситуации. 

«Касимовское шоссе 48 корпус 4 и все дома рядом снова остались без отопления. Уже отключали 9 и 13, 21 октября, 3 ноября, 6 ноября. Вчера 17 ноября отключали, сегодня, 18  опять отключили отопление», — написал рязанец. 

Комментарий дали сотрудники Госжилинспекции Рязанской области. 

«МУП «РМПТС» 17 ноября с 9:30 отключили ЦТП-28, от которого запитан Ваш дом. Подачу теплоносителя возобновили только после 18:00 того же дня. Сегодня по Вашему адресу отключили электроэнергию из-за аварии в сетях, поэтому насосы на ЦТП не работают, и теплоноситель в дом не подаётся. Как только устранят аварию на электросетях, специалисты управляющей организации восстановят подачу теплоносителя», — говорится в сообщении. 

Читайте также  МТС расширила гигабитную сеть в Рязани и Дядьково

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Главные новости

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Защита бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова, арестованного по обвинению во взяточничестве, настаивала в суде на изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест.
Новости России

«Герани» накрыли порт Измаил с важнейшими грузами НАТО

Атакованные объекты ВСУ в порту Измаила горели с такой силой, что пламя освещало даже противоположный, румынский берег.
Читайте также

Десятки домов в центре Рязани остались без тепла и горячей воды

Общество

На ярмарке в Рязани предложат 100 вакансий с зарплатой выше 50 тыс рублей 

Общество

В 6 вузах Рязанской области обучаются 29 700 тысяч студентов

Общество

В Рязани суд оштрафовал охранную фирму за нарушения

Общество

Льготную аптеку в Городской больнице №11 обновили

Общество

Рязанские школы получили знак качества Рособрнадзора за высокие результаты и оценивание

Главные новости