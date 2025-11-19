Среда, 19 ноября, 2025
-1.9 C
Рязань
Все события Рязани и областиГлавные новости

Названы редкие и популярные имена, которые выбирали для новорожденных в октябре 2025 года

Анастасия Мериакри
Изображение от prostooleh на Freepik

В Рязанском ЗАГСе назвали популярные и редкие имена, которые выбирали для новорожденных в октябре 2025 года.

Среди девочек самым популярным стала Варвара, им назвали 15 новорожденных октября. Второе место у Софии, его выбрали 14 семей. 13 девочек нарекли Викториями, Анна и Ева — по 9. Екатерина заняла седьмое место с 7 новорожденными.

Среди мальчиков лидировали Александр и Михаил, их выбрали 16 семей. Имя Матвей получили 15 деток, Дмитрий — 14, Артём и Иван — по 13. Илья и Максим разделили восьмое место с 9 именами каждый, а Ярослав замкнул десятку.

Редкими женскими именами октября стали Анфиса, Арианна, Евангелина, Илона, Мелисса, Нонна и Парвина.

Среди мальчиков уникальными были Гордей, Демьян, Елизар, Ростислав, Савва и Савелий.

Читайте также  У РЖД появятся новые плацкартные вагоны с увеличенной длиной и шириной полок

Самые читаемые материалы

Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Главные новости

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Дандыкин подчеркнул, что такие атаки могут быть направлены на оценку работы российской системы противовоздушной обороны.
Главные новости

Восемь беспилотников уничтожили над Рязанской областью, пожар потушен

По предварительным данным, люди не пострадали. Размер ущерба оценивают эксперты. На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб. 
Читайте также

Рязанцам представили новогодний стикерпак со Снежанушкой

Главные новости

В Рязани с 1 января подорожает парковка

Главные новости

Более 400 детей прошли реабилитацию в рязанских центрах

Общество

В Рязани зимой будут работать 26 ледовых площадок и 5 лыжных трасс

Администрация

Рязанец Никита Осин выступит на концерте в честь дня рождения SHAMANA

Общество

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Главные новости