Названы редкие и популярные имена, которые выбирали для новорожденных в октябре 2025 года

В Рязанском ЗАГСе назвали популярные и редкие имена, которые выбирали для новорожденных в октябре 2025 года.

Среди девочек самым популярным стала Варвара, им назвали 15 новорожденных октября. Второе место у Софии, его выбрали 14 семей. 13 девочек нарекли Викториями, Анна и Ева — по 9. Екатерина заняла седьмое место с 7 новорожденными.

Среди мальчиков лидировали Александр и Михаил, их выбрали 16 семей. Имя Матвей получили 15 деток, Дмитрий — 14, Артём и Иван — по 13. Илья и Максим разделили восьмое место с 9 именами каждый, а Ярослав замкнул десятку.

Редкими женскими именами октября стали Анфиса, Арианна, Евангелина, Илона, Мелисса, Нонна и Парвина.

Среди мальчиков уникальными были Гордей, Демьян, Елизар, Ростислав, Савва и Савелий.