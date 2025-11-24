Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
6.6 C
Рязань
На пляж — через «Оку Великую»: новые подробности благоустройства набережной в Борках

Алексей Самохин

«Зелёный сад — наш дом» уже ведёт подготовительные работы к строительству бесплатного пляжа с детской отмелью. Вдоль Борковского затона также появится всесезонная набережная с удобными местами для отдыха, локациями для проведения городских праздников, кафе, ресторанами, детским и спортивными площадками.

Прямо к набережной будет вести маршрут общественного транспорта, а перед входом в пляжную зону девелопер построит павильон «Ока Великая».

— Павильон мы возведём в рамках реализации проекта креативных индустрий. Он будет посвящён экосистеме, образованной рекой Окой, развитию проектов в сфере экологии и природопользования. Предусмотрены как постоянные экспозиции о природе и истории родного края, так и различные творческие мероприятия, — рассказал почётный архитектор России, начальник проектного отдела ГК «Зелёный сад — наш дом» Дмитрий Волченков. 

Набережная и пляж расположатся прямо под окнами уникального жилого комплекса «Окская стрелка». Первая очередь активно строится, скоро старт продаж второй очереди. Выбирайте свою квартиру в центре города и новом центре культурной жизни. 

