На ярмарке в Рязани предложат 100 вакансий с зарплатой выше 50 тыс рублей 

В среду, 19 ноября, в Центре занятости населения Рязанской области пройдет ярмарка вакансий (16+). Об этом сообщили в региональном министерстве труда и соцзащиты населению.

Работодатели готовы предложить рязанцам более 100 вакансий с зарплатой выше 50 тысяч рублей. Предприятиям требуются: инженер, менеджер, сборщик, специалист, водитель, кладовщик и другие специалисты.

Участниками ярмарки вакансий станут: ООО НПП «Тепловодохран», АО «Детское питание», ООО «Личный риэлтор», МП «Водоканал», ООО «Барьер Упак».

Мероприятие начнется в 10:00 по адресу: г. Рязань, улица Электрозаводская, д. 52.

Чтобы принять участие, звоните по телефону: +7 (4912) 26-60-42.