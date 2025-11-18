Вторник, 18 ноября, 2025
8.9 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

На ярмарке в Рязани предложат 100 вакансий с зарплатой выше 50 тыс рублей 

Алексей Самохин
В среду, 19 ноября, в Центре занятости населения Рязанской области пройдет  ярмарка вакансий (16+). Об этом сообщили в региональном министерстве труда и соцзащиты населению. 

Работодатели готовы предложить рязанцам более 100 вакансий с зарплатой выше 50 тысяч рублей. Предприятиям требуются: инженер, менеджер, сборщик, специалист, водитель, кладовщик и другие специалисты. 

Участниками ярмарки вакансий станут: ООО НПП «Тепловодохран», АО «Детское питание», ООО «Личный риэлтор», МП «Водоканал», ООО «Барьер Упак».

Мероприятие начнется в 10:00 по адресу:  г. Рязань, улица Электрозаводская, д. 52.

Чтобы принять участие, звоните по телефону: +7 (4912) 26-60-42. 

Главные новости