Мошенники разрабатывают схемы обмана на «Чёрную пятницу»

«Чёрная пятница» традиционно ассоциируется с распродажами и скидками, но в это время мошенники активно используют ажиотаж и стремление покупателей сэкономить. Сергей Гусев, заместитель начальника отдела безопасности рязанского отделения Банка России, рассказал о трех наиболее распространенных схемах обмана.

Одной из самых частых уловок является создание поддельных сайтов. Такие ресурсы могут маскироваться под популярные интернет-магазины или выглядеть как новые платформы с привлекательными ценами.

«Если зайти на такой сайт-однодневку и оплатить товар, в лучшем случае можно лишиться внесенной суммы, ведь никакой заказ покупатель не получит. А можно потерять и все деньги на карте, если ее данные попадут в руки мошенников», — предупреждает Сергей Гусев.

Еще одна популярная схема — рассылка фишинговых писем. Сообщения приходят якобы от известных торговых площадок и содержат ссылки на якобы «закрытые распродажи». Переход по такой ссылке может привести к установке вредоносного ПО на ваше устройство или к переходу на поддельный сайт, где вам потребуется ввести данные карты или код из СМС для авторизации.

Телефонные мошенники также не остаются в стороне. Они звонят под видом курьеров и просят сообщить код для подтверждения заказа или его получения.

«Человек не ожидает подвоха и называет код, который приходит в СМС. Между тем, он откроет доступ злоумышленникам к аккаунту жертвы на Госуслугах или мобильному банкингу», — объясняет Сергей Гусев.

Эксперт рекомендует соблюдать несколько правил кибергигиены для минимизации рисков: