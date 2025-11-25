Мемориальные доски в честь четырех погибших на СВО рязанцев открыли в Скопине

25 ноября в Скопине в средней школе № 4 состоялось торжественное открытие четырех мемориальных досок, посвященных бывшим ученикам, погибшим при выполнении воинского долга в специальной военной операции. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Доски открыли в честь Алексея Чернышева, Сергея Федина, Николая Гурова и Ивана Скуднова. Трое из них были посмертно удостоены ордена Мужества.

Мероприятие собрало родных и близких героев, педагогов, представителей местной власти, учеников школы и жителей Автозаводского микрорайона.

Ирина Ланина, исполняющая обязанности главы администрации Скопина, выразила глубокие соболезнования семьям погибших и отметила, что их подвиг — это пример мужества и патриотизма.

«Они отдали свои жизни за то, чтобы мы и наши дети могли жить под мирным небом», — сказала она.

Участники митинга почтили память героев и обсудили их подвиг, который стал символом борьбы с возрождающимся фашизмом. Директор школы № 4 Надежда Елисеева подчеркнула, что выпускники-герои станут примером для будущих поколений. Ветеран педагогического труда и бывший учитель школы Юлия Талалаева прочитала стихи в их честь.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к мемориальным доскам.