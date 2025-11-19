Мемориальные доски рязанцам, погибшим на СВО, установят на фасадах школ

На фасадах образовательных учреждений Рязани появятся мемориальные доски в память о местных жителях, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Решение об этом было принято депутатами Рязанской городской Думы.

Так, в школе № 47 планируется увековечить память выпускника Ильи Ермакова, который командовал разведывательным взводом и был гвардии старшим лейтенантом ВДВ. На здании школы № 39 будет установлена доска с информацией об Олеге Шабанове, гвардии ефрейторе Вооруженных сил РФ. Оба рязанца посмертно награждены орденами Мужества за проявленный героизм при выполнении воинского долга.

Кроме того, мемориальную доску планируют установить на здании Рязанского медицинского университета. Здесь будет увековечена память Гюлаба Мартиросяна, доцента кафедры философии, кандидата философских наук, подполковника и участника Великой Отечественной войны. Он работал в университете на улице Шевченко с 1966 по 1990 годы.

На заседании депутаты также обсудили меры по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. По данным администрации, количество подростков, состоящих на учете комиссии, сократилось на 35%. Тем не менее, депутаты отметили необходимость усиления системной работы с молодежью.

В рамках заседания комитета было решено создать рабочую группу, которая будет заниматься реализацией государственной национальной политики по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию на территории Рязани.