МЧС предупреждает о густом тумане до конца суток в Рязанской области

В Рязанской области до конца дня 30 ноября ожидается густой туман. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

В условиях тумана видимость будет составлять от 200 до 500 метров, также возможны гололёд и гололедица на дорогах.

Туман создаёт опасные ситуации, такие как ухудшение видимости, затруднение движения и повышение риска ДТП. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется:

Людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями не выходить на улицу.

Пешеходам быть особенно внимательными при переходе дорог.

Водителям снизить скорость, строго соблюдать ПДД и избегать резких манёвров.

Водителей также просят не совершать лишних перестроений, обгонов и опережений.

Помните, что на скользкой дороге нельзя резко тормозить.

Если вы стали свидетелем или участником происшествия, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01 (мобильная связь – 101), единый номер вызова экстренных служб – 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.