Масштабное обновление системы водоснабжения стартовало в Рязанском районе

В Рязанском районе стартовало масштабное обновление системы водоснабжения. Об этом сообщается в телеграм-канале района.

В нескольких населённых пунктах, включая Заборье и Поляны, началось строительство новых водозаборных узлов. Сегодня с контрольной проверкой объектов посетили исполняющий обязанности главы администрации Рязанского района Денис Турханов и прокурор Александр Аллахвердов.

На текущий момент в Заборье строительные работы выполнены наполовину. Подрядчик уже пробурил новую скважину, и сейчас проводится её геофизическое исследование.

В Полянах продолжается подготовка площадки для будущего водозаборного сооружения. Помимо двух новых артезианских скважин, там будет построена станция подготовки воды.

Подрядчик сообщил, что оборудование для очистки воды уже заказано. Также строители выполнили разметку трассы для нового водопровода. Завершение проекта запланировано на осень 2026 года.