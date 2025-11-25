Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
0.6 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Mash: в Россию завезли сотни килограммов поддельной чёрной икры из Китая 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В Россию из Китая поступили сотни килограммов фальшивой чёрной икры, сообщает Mash.

Подделку активно продают как в оффлайне, так и онлайн — в Москве, Санкт‑Петербурге и регионах Сибири. Ценник в 50 раз ниже оригинала сразу вызывает вопросы: продавцы предлагают «премиальную новогоднюю икру» всего по 200 рублей за 100 граммов при том, что настоящая стоит не меньше десяти тысяч.

Организаторы заранее создали интернет‑магазины, преимущественно в Telegram, искусственно накрутили подписчиков и отзывы, а затем начали забрасывать объявления в местные домовые чаты. В постах обещают свежайший «новогодний люкс без посредников». Оплата — исключительно переводом на карту, якобы «для экономии на комиссии». Несколько доверчивых покупателей уже столкнулись с проблемами — после перевода средств их банковские счета оказались заблокированы.

Для сравнения: страна ежегодно производит около 60 тонн оригинальной чёрной икры, и весь этот объём реализуется внутри России. Настоящий продукт стоит дорого, поскольку требует от производителей лицензий, сертификации и особых условий разведения осетровых. Дешёвая «икра» из Китая, по сути, лишь имитация деликатеса — и, кроме денег, покупатели рискуют собственным здоровьем.

Читайте также  «Зелёный сад — наш дом» рекомендует рязанцам инвестировать в недвижимость

Другие материалы рубрики

Рязанка Олеся Мамонова признана самой красивой леди на международном конкурсе в Китае

Стоимость технического осмотра автомобилей планируют повысить в Рязанской области

В лицее № 4 прошла дегустация блюд школьного питания

Сумма банковских вкладов рязанцев за год выросла на 21,4%

Рязанцев попросили не пугаться громких звуков при ликвидации обломков БПЛА

Более 185 млн рублей потратили рязанцы на посещение саун и бань с начала 2025 года

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...
Новости России

Коц рассказал, чем грозит москвичам удар ВСУ по Шатуре

Налет украинских беспилотников на ГРЭС в Шатуре может означать,...