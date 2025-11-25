Mash: в Россию завезли сотни килограммов поддельной чёрной икры из Китая 

В Россию из Китая поступили сотни килограммов фальшивой чёрной икры, сообщает Mash.

Подделку активно продают как в оффлайне, так и онлайн — в Москве, Санкт‑Петербурге и регионах Сибири. Ценник в 50 раз ниже оригинала сразу вызывает вопросы: продавцы предлагают «премиальную новогоднюю икру» всего по 200 рублей за 100 граммов при том, что настоящая стоит не меньше десяти тысяч.

Организаторы заранее создали интернет‑магазины, преимущественно в Telegram, искусственно накрутили подписчиков и отзывы, а затем начали забрасывать объявления в местные домовые чаты. В постах обещают свежайший «новогодний люкс без посредников». Оплата — исключительно переводом на карту, якобы «для экономии на комиссии». Несколько доверчивых покупателей уже столкнулись с проблемами — после перевода средств их банковские счета оказались заблокированы.

Для сравнения: страна ежегодно производит около 60 тонн оригинальной чёрной икры, и весь этот объём реализуется внутри России. Настоящий продукт стоит дорого, поскольку требует от производителей лицензий, сертификации и особых условий разведения осетровых. Дешёвая «икра» из Китая, по сути, лишь имитация деликатеса — и, кроме денег, покупатели рискуют собственным здоровьем.