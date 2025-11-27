«Мармакс» открыл продажи эксклюзивных лотов с террасами в «Арт Кварталах»

Девелоперcкая компания «Мармакс» открыла продажи квартир с террасами в жилом комплексе бизнес-класса «Арт Кварталы», расположенном в Большом центре Рязани в 2 минутах от Театральной площади.

Эксклюзивные лоты доступны в Главном доме, а также урбан-виллах «Айвори» и «Омела», которые возводятся в рамках первой очереди «Арт Кварталов». Проект меняет представление о жизни в современном городе, формируя пространство, где каждый дом имеет собственную идентичность, подчиняясь единой концепции квартала.

В Главном доме первой очереди проекта, расположенном вдоль улиц Фирсова и Грибоедова, представлены секции с переменной этажностью — от 8 до 13 этажей, каждая из которых обладает своим уникальным стилем фасада и характером.

Урбан-виллы «Айвори» и «Омела» расположены внутри квартала и отличаются малым количеством квартир — 26 и 34, что гарантирует будущим резидентам ощущение камерности и уединения.

«Наша команда постоянно изучает потребности покупателей, и сегодня мы видим увеличение запроса на продуманные открытые пространства квартир, которые дают возможность проводить время на свежем воздухе в уединении или в общении с близкими. Поэтому в проекте «Арт Кварталы», уже ставшем настоящим архитектурным событием Рязани, мы предусмотрели эксклюзивные лоты с террасами, которые резиденты смогут оборудовать в соответствии со своими потребностями», — рассказала Анна Терехова, директор по продажам девелоперской компании «Мармакс».

Террасы различной площади позволят резидентам разнообразить жизненные сценарии активностями на свежем воздухе, обустроить площадку для занятий фитнесом или организовать уютное пространство для семейных ужинов. Это решение делает квартиры по-настоящему уникальными, открывая простор для отдыха, творчества и уединения и расширяя границы пространства.