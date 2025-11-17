Понедельник, 17 ноября, 2025
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Льготную аптеку в Городской больнице №11 обновили

Photo by form PxHere

В Городской больнице №11, расположенной в Дашково-Песочне, завершилось обновление аптечного пункта для льготников. Ранее находившаяся в тесном холле первого этажа, аптека переехала на четвертый этаж поликлиники.

Причиной переезда стало увеличение количества прикрепленного населения и возросший поток пациентов. Старое помещение уже не отвечало современным требованиям комфорта.

Новая локация предлагает ряд преимуществ:

· Больше пространства: Исчезло ощущение тесноты, пациентам стало просторнее.
· Удобная зона ожидания: Появились места для сидения, где можно с комфортом дождаться своей очереди.
· Оперативность обслуживания: В случае большого потока посетителей будет открываться второе окно выдачи, что ускорит процесс.

Обновленный аптечный пункт работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Главные новости