Льготную аптеку в Городской больнице №11 обновили

В Городской больнице №11, расположенной в Дашково-Песочне, завершилось обновление аптечного пункта для льготников. Ранее находившаяся в тесном холле первого этажа, аптека переехала на четвертый этаж поликлиники.

Причиной переезда стало увеличение количества прикрепленного населения и возросший поток пациентов. Старое помещение уже не отвечало современным требованиям комфорта.

Новая локация предлагает ряд преимуществ:

· Больше пространства: Исчезло ощущение тесноты, пациентам стало просторнее.

· Удобная зона ожидания: Появились места для сидения, где можно с комфортом дождаться своей очереди.

· Оперативность обслуживания: В случае большого потока посетителей будет открываться второе окно выдачи, что ускорит процесс.

Обновленный аптечный пункт работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.