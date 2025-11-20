Четверг, 20 ноября, 2025
Как Max обеспечивает конфиденциальность переписки

Благодаря хранению серверов и пользовательской информации на территории России, мессенджер Max в кратчайшие сроки зарекомендовал себя как один из самых защищенных способов для общения.

В сервисе действует надежная система противодействия мошенничеству: создание массовых фейковых аккаунтов исключено, а подозрительные профили, с которых фиксируются попытки противоправных действий, блокируются мгновенно.

Вместо уязвимых SMS, которые легко перехватить, Max обеспечивает общение в собственной безопасной экосистеме.

Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Культура и события

Рязанец Никита Осин выступит на концерте в честь дня рождения SHAMANA

Свое 34-летие певец отметит на сцене Государственного Кремлевского дворца, представив программу под названием "SHAMAN. 30 лет на сцене".
Происшествия

Ночная атака беспилотников на Рязань 20 ноября: что известно

В ночь на четверг, 20 ноября, Рязанскую область атаковали вражеские беспилотники. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент. 
Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать...
Общество