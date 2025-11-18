Вторник, 18 ноября, 2025
Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях сильного ветра

Анастасия Мериакри
Изображение от evening_tao на Freepik

В Рязанской области в ночь с 18 по 19 ноября прогнозируются неблагоприятные погодные условия: порывистый ветер до 17 м/с и дождь. В связи с этим в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» предпринимаются меры для оперативного реагирования на возможные последствия.

К работе в условиях непогоды готовы 40 бригад «Рязаньэнерго», включающих 158 специалистов и 94 единицы специальной техники. Особое внимание уделяется социально значимым объектам и инфраструктуре. Для обеспечения их электроснабжения подготовлены 42 резервных источника питания общей мощностью около 0,742 МВт.

В филиале функционирует оперативный штаб, который поддерживает постоянный контакт с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Ведется непрерывный мониторинг погодных условий.

Сообщить о нарушениях электроснабжения, узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

2. Через мобильное приложение «Есть свет!»

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в «Рязаньэнерго» или МЧС.

