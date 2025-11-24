Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
Рязань
Рязанцев предупредили о новой волне мошенничеств через сим-боксы

7info7
В России фиксируется тревожный рост мошенничеств с использованием сим-боксов.

Согласно информации Генеральной прокуратуры, с января правоохранительными органами уже конфисковано свыше 2000 таких приборов и около 500 сим-карт. Через эти устройства злоумышленники ежедневно осуществляли до 20 миллионов противоправных вызовов.

О способах защиты от подобных атак в эфире телеканала ТКР рассказал министр цифрового развития Рязанской области Максим Соников. Он отметил, что эффективным инструментом противодействия телефонным аферистам являются технологии, встроенные в отечественный мессенджер MAX.

