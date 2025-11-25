«ГЕРОИ62» перенимают касимовский опыт

Участники второго образовательного модуля программы «ГЕРОИ62» посетили с рабочим визитом Касимовский округ. Целью поездки стало изучение лучших практик промышленного развития и муниципального управления на конкретных примерах.

В рамках визита делегация ознакомилась с работой ведущих предприятий территории. В племзаводе «Дмитриево» его генеральный директор Сергей Кострюков подробно рассказал о принципах эффективного управления агрохолдингом, внедрении инноваций и стратегическом сочетании традиций и современных подходов в сельском хозяйстве. На примере села Дмитриево участники программы увидели комплексное развитие территорий, включающее создание рабочих мест, поддержку малого бизнеса и модернизацию инфраструктуры.

Далее «ГЕРОИ62» посетили Касимовский картофелеперерабатывающий завод и кондитерскую фабрику «Конфеста». Здесь они изучили полный цикл переработки сельхозпродукции и производства кондитерских изделий, а также узнали о стратегиях адаптации предприятий к рынку, инновациях и расширении ассортимента.

Культурно-исторический блок программы включал визит в краеведческий музей и музей Вырковского промысла, где обсуждался туристический потенциал округа. Завершилась поездка встречей с главой муниципалитета Иваном Бахиловым, в ходе которой были затронуты самые актуальные вопросы местного самоуправления.