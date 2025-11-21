Девять осужденных иностранцев депортировали из Рязани после отбытия наказания

Девять человек, отбывших срок за тяжкие преступления, принудительно выслали из Рязанской области. Все они — выходцы из Средней Азии и Восточной Европы., сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Семеро приехали из среднеазиатских республик. Двое — из восточноевропейских стран. Их осудили за грабежи, кражи и операции с наркотиками. Сроки мигранты отбыли полностью. Но остаться в России им не разрешили.​

Сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с Центром временного содержания иностранных граждан УМВД по Рязанской области организовали весь процесс отправки. После освобождения мигрантов поместили в ЦВСИГ, где они дожидались своей очереди на вылет.​

Принудительная высылка — это официальная процедура. По Федеральному закону № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года (с изменениями от 28 декабря 2024 года) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» депортацией называют выдворение человека, утратившего законные основания находиться в стране. Когда такой иностранец пересекает границу, выносится решение о запрете на въезд. Срок — от пяти лет и больше.​

Полицейские сопровождали всю группу до московского международного аэропорта. Билеты оплачивали сами депортируемые. Теперь дорога в Россию для них закрыта надолго.