Во вторник, 18 ноября, десятки домов в центре Рязани остались без тепла и горячей воды. Об этом сообщается на сайте МУП «РМПТС».

Причина отключения уважительная — проведение работ по переврезке на участке теплотрассы. Ориентировочно тепло отключили до 8 часов вечера.

Под отключение попали:

улица Урицкого, дома №№№ 10/70, 12, 14, 14 (корпуса 1, 2, 3), 16, 16 (корпуса 1, 2), 18, 18 (корпус 1), 20, 20 (корпуса 1, 2), 21, 23, 25, 27;

улица Фирсова, 2;

улица Циолковского, дома №№1/7, 3, 5 корпус 1.

Также нет отопления на площади Театрально, дома №№ 1/7, 1/37, 3, 5; на улице Электрозаводской, 54 и 54А.

Под отключение попал детский сад №2 на улице Урицкого.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 55-05-86.