Вторник, 18 ноября, 2025
8.9 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Десятки домов в центре Рязани остались без тепла и горячей воды

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Во вторник, 18 ноября, десятки домов в центре Рязани остались без тепла и горячей воды. Об этом сообщается на сайте МУП «РМПТС». 

Причина отключения уважительная — проведение работ по переврезке на участке теплотрассы. Ориентировочно тепло отключили до 8 часов вечера.

Под отключение попали:

  • улица Урицкого, дома №№№ 10/70, 12, 14, 14 (корпуса 1, 2, 3), 16, 16 (корпуса 1, 2), 18, 18 (корпус 1), 20, 20 (корпуса 1, 2), 21, 23, 25, 27;
  • улица Фирсова, 2;
  • улица Циолковского, дома №№1/7, 3, 5 корпус 1.

Также нет отопления на площади Театрально, дома №№ 1/7, 1/37, 3, 5; на улице Электрозаводской, 54 и 54А. 

Под отключение попал детский сад №2 на улице Урицкого. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 55-05-86.

Читайте также  Рязанцам рассказали, кто будет учиться в новой школе для одарённых детей 

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Главные новости

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Защита бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова, арестованного по обвинению во взяточничестве, настаивала в суде на изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест.
Новости России

«Герани» накрыли порт Измаил с важнейшими грузами НАТО

Атакованные объекты ВСУ в порту Измаила горели с такой силой, что пламя освещало даже противоположный, румынский берег.
Читайте также

«Несчастливый» дом без тепла и света обнаружился в Рязани

Общество

На ярмарке в Рязани предложат 100 вакансий с зарплатой выше 50 тыс рублей 

Общество

В 6 вузах Рязанской области обучаются 29 700 тысяч студентов

Общество

В Рязани суд оштрафовал охранную фирму за нарушения

Общество

Льготную аптеку в Городской больнице №11 обновили

Общество

Рязанские школы получили знак качества Рособрнадзора за высокие результаты и оценивание

Главные новости