Воскресенье, 16 ноября, 2025
-1.3 C
Рязань
Будущие абитуриенты узнали о направлениях подготовки РГУ на Дне открытых дверей

Анастасия Мериакри

15 ноября в РГУ имени С.А. Есенина прошел день открытых дверей. Несмотря на дождливую погоду, обновленный актовый зал ФРФНК оказался переполнен, не сумев вместить всех желающих.

Мероприятие посетили почетные гости, среди которых были член Попечительского совета университета Татьяна Панфилова, глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы, первый заместитель главы администрации Антон Астафьев и депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков.

Татьяна Панфилова обратилась к будущим абитуриентам с приветственным словом: «Каждому из вас предстоит непростой выбор, ведь именно вуз во многом определит ваше будущее, даст возможность стать грамотными и востребованными специалистами. РГУ — это правильный выбор!»

Абитуриенты смогли ознакомиться с институтами и факультетами, получить ценные советы от руководства и выпускников университета, узнать подробности о процессе поступления и вдохновиться атмосферой студенчества. Они также приняли участие в мастер-классах, где смогли попробовать себя в будущей профессии.

«Мы нацелены на дальнейшее совершенствование качества образования и улучшение условий его получения. Благодарю почётных гостей, выпускников нашего вуза, что пришли и выступили перед будущими студентами. Их профессиональная карьера — самый красноречивый пример востребованности диплома РГУ имени С.А. Есенина», — подчеркнул ректор университета Дмитрий Боков.

