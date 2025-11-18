Борис Ясинский поздравил с вековым юбилеем рязанку Прасковью Болдину

Вековой юбилей отметила рязанка Прасковья Николаевна Болдина. Исполняющий обязанности главы администрации города Борис Ясинский поздравил её с этим знаменательным событием. Он вручил ей букет цветов и памятный подарок.

«Вы принадлежите к поколению победителей, чьё мужество, стойкость и самоотверженность навсегда останутся примером для нас! Крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия», – обратился к имениннице Борис Викторович.

Прасковья Николаевна Болдина, ветеран труда и труженик тыла, родилась 18 ноября 1925 года. Во время войны она работала слесарем на железной дороге в городе Рыбное. После войны она вышла замуж и родила троих детей. На протяжении многих лет она трудилась в охране.

За свои заслуги Прасковья Болдина была награждена медалью «Ветеран труда». У нее трое детей, четверо внуков, девять правнуков и два праправнука.