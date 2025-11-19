2615 самозанятых рязанцев формируют свою будущую пенсию

Граждане, которые оформили самозанятость, могут самостоятельно формировать свои пенсионные права, уплачивая добровольные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в региональное Отделение СФР. На текущий момент в Рязанской области такой возможностью уже пользуются 2615 самозанятых.

Для вступления в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию требуется подать заявление. Доступны следующие способы подачи:

через личный кабинет на портале Госуслуг;

в приложении «Мой налог»;

в клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области.

Минимальный размер страховых взносов для самозанятых составляет 59 241,60 рубля, при уплате которых начисляется 0,975 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) и 1 год стажа. Максимальный размер взносов составляет 473 932,80 рубль (7,799 ИПК). Также следует учесть, что если взносы были уплачены в меньшем размере, то пенсионные коэффициенты и стаж будут рассчитаны пропорционально уплаченным взносам.

Добровольные страховые взносы необходимо перечислить не позднее 31 декабря текущего года. При этом у граждан есть возможность выбрать комфортный способ оплаты: можно внести всю сумму единовременно либо разделить платеж на несколько частей.

Чтобы получить страховую пенсию по старости, гражданин должен соответствовать трём условиям:

достичь общеустановленного пенсионного возраста;

иметь не менее 15 лет страхового стажа;

накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Если хотя бы одно из этих требований не выполнено, право на страховую пенсию по старости не возникает. В этой ситуации человек может оформить социальную пенсию — однако её назначают на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

Если у вас остались вопросы, их можно задать по телефону единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, понедельник — четверг: с 09:00 до 18:00, пятница: с 09:00 до 16:45).